Mobee-K slušalice instaliraju Deezer kada se priključe na telefon

Nove Mobee-K USB-C in-ear slušalice su sposobne da same instaliraju Deezer kada se priključe na Samsung Galaxy telefone. Kao deo novog partnerstva između ove dve kompanije, na slušalicama se nalazi preinstalirana Deezer aplikacija, čija se instalacija automatski pokreće kada se one povežu sa najnovijim Galaxy S21, Note 20 ili Z Flip telefonima i to bez konekcije na Google Play Store. Pored njih, podržani su i stariji Galaxy modeli, sve do uređaja iz 2019. godine (Galaxy S10 i Note 10). To je interesantna marketinška taktika koja će vlasnicima pomenutih telefona dati šansu da probaju Deezer, umesto da se odluče za neki od konkurentskih streaming servisa.

Pored toga, Mobee-K omogućavaju korisnicima Samsung telefona da koriste prilagođene Deezer teme koje uključuju wallpaper-e, ekskluzivne liste za reprodukciju i još neke stvari, kojima se može pristupiti i kada je telefon zaključan. Ko nije zainteresovan za novi streaming servis, može ove slušalice da koristi na uobičajen način – one će raditi sa svim audio aplikacijama i izvorima muzike. Cena ovih slušalica je oko 23 dolara.

Ipak, ma koliko inovativan bio ovaj pristup, on može da predstavlja mač sa dve oštrice. Naime, ne postoje garancije da se na ovakvim slušalicama pored „validnih“ aplikacija neće naći i neka maliciozna aplikacija. „Javlja nam se“ potpuno moguć scenario u kome bi hakeri otkupili određenu količinu ovih slušalica, instalirali na njih maliciozne programe, i zatim ih po nižoj ceni prodavali preko Amazona, eBay-a… Svi kupci, zavedeni niskom cenom, bili bi potencijalne žrtve hakerskih napada…

Izvor: The Verge

