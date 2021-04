Google: Kancelarije posle pandemije

Google se sprema za vreme nakon pandemije, pa kancelarije transformiše u skladu s onim što se naučilo u prethodnih godinu dana. Već mogu da se vide brojni izveštaji, fotografije i video snimci, a pojedini eksperti već ističu da je projekat nepotrebno komplikovan.

Kancelarije kompanije Google su do sada bile organizovane u skladu s potrebama za spontanom saradnjom, što znači da se radi o otvorenim prostorima u kojima zaposleni rade jedni pored drugih. Tako se sve do nedavno veliki broj radnika nalazio u jednom prostoru, što se s pandemijom pokazalo kao problem. Iz Googlea kažu da je u okviru starog rasporeda moguće koristiti svaki treći sto, kako bi zaposleni bili na propisnoj udaljenosti. Pretpostavlja se da će to rastojanje ostati obavezno i u budućem periodu, čak i tokom sezona „običnog“ gripa.

Velike kompanije su do početka pandemije tvrdile da veliki broj radnika u zajedničkom prostoru stimuliše bolju saradnju. Eksperti kažu da to ima smisla, ali nova realnost zahteva izmene. Među novinama su se našli i „robotski zidovi na naduvavanje“, koji po potrebi mogu da se premeštaju. Podsećaju na kućice na naduvavanje koje mogu da se vide u dečjim igraonicama. Planira se i da se veći broj sastanaka i kancelarija preseli u šatore na otvorenom, te druge promene čija je funkcija da štite, ali da ne izoluju.

Ističe se da su se mediji fokusirali na bizarnije promene koje se kuvaju u Google kancelarijama, pa se pretpostavlja da će novine koje budu zaživele biti bliže običnim kancelarijama, s pravim zidovima, a ne gumenim barijerama koje se naduvavaju po potrebi.

