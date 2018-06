Moda iz štampača

OKI je tokom prošle godine predstavio tri nova modela iz pete generacije štampača namenjenih štampi na tekstilu. Našu pažnju je privukao OKI Pro8432WT.

Uređaj je namenjen štampanju na specijalnim transfer papirima (preslikačima), iako se može koristiti i kao standardni štampač. Jedna od glavnih karakteristika svih OKI modela koji u oznaci imaju „WT“ jeste beli toner. Prisustvo ovog tonera, pored standardnog CMY seta, omogućava ostvarivanje većeg broja boja i nijansi, ali i pruža daleko širu primenu na tekstilu koji nije uvek beo. Svi štampači iz serije Graphic Arts, kojoj pripada i OKI Pro8432WT, koriste ProQ Multi-Level tehnologiju posebno razvijenu za štampače s LED printer glavom. Standardni štampači rezolucije čak 2400 DPI mogu da prikažu 145 nijansi na nekoj površini, dok ProQ Multi-Level štampači mogu da na istom prostoru ostvare 256 nijansi i pored nominalno manje rezolucije štampe (1200 × 600 DPI). OKI Pro8432WT koristi transfer papir A3 formata i maksimalne težine od 256 gsm, što je sasvim dovoljno za sve primene u kojima se koristi transfer papir. Ukoliko vam nije neophodna A3 dimenzija, OKI u ponudi ima i manji model Pro7411WT koji štampa maksimalno A4 dimenzije dok su sve ostale karakteristike iste kao kod Pro8432WT.

Brzina štampe je devet A3 strana u minutu, a manji formati mogu ići i do 16 strana u minuti. Fioka za medije prima maksimalno 100 transfer papira, dok je za standardna štampanja tu dodatna fioka za klasičan papir kapaciteta 300 listova. OKI preporučuje upotrebu Forever medija, a na raspolaganju je nekoliko različitih varijanti prilagođenih za mete transfera. Pored odeće, moguće je odštampani sadržaj prebaciti na keramiku, staklo ili plastiku, čime se povećavaju mogućnosti primene štampača. Da bi sve ispalo baš kako treba, neophodna je i adekvatna priprema. Forever nudi Transfer RIP softver koji omogućava veoma laku konverziju slika u format pogodan za štampanje na OKI Pro8432WT štampaču, pa je to najjednostavnija varijanta.

Ono na šta treba obratiti pažnju jeste podešavanje crne boje kod štampača s belim tonerom. OKI Pro8432WT može da odštampa kvalitetnu crnu, ali je za to neophodno adekvatno podesiti sliku i paletu. Pri kreiranju slike, neophodno je da ona bude CMYK, ali nakon toga treba podesiti paletu tako da se crna dobija 100% CMY mešavinom, a za crnu (K) treba staviti 0 procenata. S pravilnim podešavanjem i upotrebom adekvatnog Forever transfer papira, OKI Pro8432WT može da vam pruži savršen otisak, bez obzira na to koliko on bio komplikovan ili šaren.

