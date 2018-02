Modernim tehnologijama do novih arheoloških otkrića

Arheolozi su identifikovali više od 60.000 do sada nepoznatih struktura u severnoj Gvatemali, a zahvaljujući laseru LiDAR (Light Detection And Ranging) kojim se teren proveravao iz vazduha.

Nova otkrića ukazuju na to da je pre-kolumbijska civilizacija bila mnogo kompleksnija nego što su to stručnjaci specijalizovani za Maje do sada pretpostavljali. Naučnici su mapirali oko 1.300 kvadratnih kilometara Majanskog rezervata u Gvatemali, te tom prilikom otkrili mrežu građevina, kamenoloma, obradivih zemljišta i puteva. Tako se na osnovu podataka potvrdilo da je na tom prostoru živela napredna civilizacija, poput one u staroj Grčkoj ili Kini, pre nego da se radilo o seriji izolovanih gradova-država. Zahvaljujući novim otkrićima došlo se do zaključka da je ovaj region bio mnogo gušće naseljen nego što se prethodno mislilo, te da se radio o broju između 10 i 15 miliona stanovnika.

Tako se LiDAR mapiranje pokazalo korisnim kada je moderna arheologija u pitanju, budući da je pogodno za probijanje slojeva gustih kišnih šuma u Južnoj Americi, a kako bi se otkrile strukture koje su dugo bile sakrivene, a čiji je tvorac čovek. Letelica opremljena LiDAR senzorima tako „ispaljuje“ laserske zrake u određeni teren, a koji se odbijaju kada dođu do neke površine. Kada naučnici analiziraju tako dobijene snimke, te eliminišu slojeve vegetacije, dobijaju detaljan prikaz terena. Nedavno je zahvaljujući istoj tehnologiji pronađeno i nekoliko starih gradova u Hondurasu, a koji su se do tog trenutka nalazili u neprohodnim šumama.

