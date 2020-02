Motorola odgovorila na CNET-ov test izdržljivosti

Juče smo objavili rezultate testiranja koje je sproveo CNET, po pitanju izdržljivosti Motorola Razr telefona, koji nije prošao baš najbolje po novi preklopni telefon. Već danas, Motorola je izdala saopštenje i svoj odgovor povodom ovog slučaja.

U tom saopštenju je navedeno da prilikom testiranja SquareTrade-ov FoldBot, uređaj koji je upotrebljen za testiranje, nije omogućavao da se telefon otvara i zatvara na način na koji je predviđeno da se to radi. To čini CNET-ov test nepravilnim i to je razlog zašto je broj otvaranja i zatvaranja bio manji od očekivanog. Prema njihovim rečima, Razr je jedinstven telefon, koji ima dinamički sistem preklapanja, različit od bilo kojeg drugog sistema trenutno na tržištu. FoldBot, koji je CNET upotrebio nije bio dizajniran za testiranje njihovog uređaja, već za Samsung Galaxy Fold, što je dovelo do toga da se sile naprezanja pojavljuju na mestima na kojima to nije predviđeno. Samim tim, uslovi testiranja nisu bili pravilni i dobijeni rezultati ne mogu da budu validni.

U snimku koji je objavljen povodom tog testa, vidi se da uređaj ne zatvara Motorola Razr telefon do kraja, pa to ne predstavlja način na koji će se telefon koristiti u realnim uslovima rada. Uz Tokom procesa razvoja telefona, on je podvrgnut detaljnim i rigoroznim testovima i kompanija je sigurna da će Razr biti sposoban da normalno funkcioniše veliki broj godina.

Uz saopštenje, Motorola je objavila i sopstveni video kako je testiran mehanizam preklapanja Razr telefona.

