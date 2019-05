Motorola One Vision – nov predstavnik srednje klase

Motorola One Vision će biti dostupan na tržištu Srbije od 27. maja po promotivnoj ceni od 39.990 dinara. Ono što je karakteristično za ovaj uređaj je to što poseduje 21:9 ultra široki CinemaVision Full HD+ LCD ekran od 6,3 inča, 1080×2520 piksela rezolucije, koji dolazi u elegantnom i usko dizajniranom kućištu dizajniranom za komforno držanje i korišćenje samo jednom rukom.

Model je opremljen sistemom kamera koji pokreću veštačka inteligencija (AI) i donosi unapređenu Quad Pixel tehnologiju. Kombinujući 4 piksela u jedan veliki 1.6 µm piksel, senzor jedne od dve zadnje kamere od 48 MP je četiri puta osetljiviji na svetlost, navodi se u saoštenju. Druga kamera na poleđini poseduje senzor od 5 MP. Senzor zadnje kamere od 48 MP takođe dolazi i sa optičkom stabilizacijom slike i novom opcijom Night Vision. Optička stabilizacija slike kompenzuje zamućenost na slikama ili video sadržaju, dok Night Vision opcija omogućava da se naprave svetle i oštre slike, čak i uslovima izuzetno slabog osvetljenja.

Prednja kamera od 25 MP na Motorola One Vision daje mogućnost da se bira veličina piksela u zavisnosti od situacije. U uslovima jačeg osvetljenja može da se fotografiše selfi od 25 MP sa detaljima. Sa druge strane, i u situaciji slabog osvetljenja selfiji mogu da budu dosta oštri zbog 1.8 µm Quad Pixel tehnologije, stoji u saopštenju.

Motorola nastavlja da neguje partnerstvo sa Google-om sa verzijom OS-a Android 9.0 koji je implementiran u Motorola One Vision model, i jednostavnim interfejsom kroz Android One. Ukoliko želite da je dopunite bateriju od 3500 mAh, možete to da učinite sa TurboPower punjačem sa kojim dobijate dodatnih sedam sati korišćenja telefona i to za svega 15 minuta punjenja, navodi se u saopštenju.

Uređaj poseduje 4 GB RAM-a i 128 GB interne memorije, a uz to sa microSD karticom može da se poveća do 512 GB. Što se tiče procesora, uređaj poseduje Exynos 9609 Octa-core 2.2 GHz, a GPU je Mali-G72 MP3. U ponudi su boje safir plava i bronza, koje se zahvaljujući 4D Corning Gorilla Glass staklu, kojim je telefon obložen, prelivaju.

