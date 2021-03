Motorola predstavila Moto G100, najbolji telefon Moto G serije

Najbrži Motorola g telefon ikada je moto g100 – prvi uređaj u ovoj porodici opremljen Qualcomm Snapdragon mobilnom platformom serije 8. Novi smartfon krase performanse premijum telefona koje su oslonjene na Snapdragon 870 čipset, dobro gejming iskustvo i izuzetan sistem kamera.

Novi moto g100 je kompatibilan sa Ready For platformom koja je osmišljena kako bi oslobodila punu snagu telefona i donela gejming na veliki ekran, unapređeno korišćenje video poziva, multitasking za maksimalnu produktivnost i još puno toga.

Najmoćniji moto g ikada: Upoznajte moto g100

Kao jedan od prvih telefona na svetu koji koristi najnoviju Snapdragon 870 5G mobilnu platformu, Motorola g100 vam pruža neverovatno brz 5G1 i Wi-Fi 6 konektivnost za najmoćnije performanse i najbrži prenos podataka na nekom moto g uređaju.

Strimovanje i preuzimanje sa interneta sada je brže nego ikada, a zastajkivanje je stvar prošlosti sa kamerom koja se aktivira istog trenutka kada je pokrenete, ultra-brzim otvaranjem aplikacija i bezgraničnim mogućnostima za multitasking. Sa 8GB memorije najnovije generacije, 128GB ugrađenog prostora za skladištenje podataka i mogućnošću da se on proširi za 1TB dodavanjem microSD kartice3, imate dovoljno prostora za sav omiljen sadržaj i aplikacije, kao i procesorsku snagu koja se stara da sve radi glatko iz dana u dan.

Sve ove performanse zahtevaju i maksimalnu energiju, zbog čega smo odabrali bateriju kapaciteta 5.000mAh koja se stara da uvek možete da maksimalno iskoristite sve ono što moto g100 ima da ponudi jer pruža preko 40 sati korišćenja. Ove impresivne performanse uparili smo sa iskustvom zabave koje će vam sigurno podići adrenalin počevši od predivnog 6.7“ CinemaVision displeja. Filmovi će prosto oživeti na ultra-širokom ekranu koji koristi 21:9 standard, kao i filmska industrija, dok se osvežavanje ekrana od 90Hz stara da svi vizuali budu glatki i bez ikakvog seckanja ili zastoja.

Sa 25% većim rasponom boja5 i HDR sertifikacijom, vaš omiljeni sadržaj će prosto sijati zahvaljujući živopisnim bojama i unapređenom osvetljenju i kontrastu. Igre izgledaju i rade bolje nego ikada jer moćan procesor učitava grafiku duplo brže u poređenju sa ranijim moto g telefonima. Plus, Qualcomm Snapdragon Elite Gaming funkcije daju vam unapređene opcije za podešavanje, ultra-realističnu grafiku i neprevaziđenu brzinu, dok Motorolina posebna Gametime funkcija donosi aplikacije i alate koje dodatno pojačavaju uživanje u omiljenim igrama, dok automatski podešavaju opcije telefona kako vas dolazeći pozivi i notifikacije ne bi ometali.

64MP sistem kamera na moto g100 smartfonu opremljen svim hardverskim i softverskim rešenjima koja će vam biti potrebna za zapanjujuće fotografije. Glavni senzor rezolucije 64MP sa Quad Pixel tehnologijom za 4x veću osetljivost u uslovima slabijeg osvetljenja i 16MP prednja kamera savršeni su za slikanje svakodnevnih trenutaka uz prelepe i oštre detalje. Dual ultraširoke kamere, jedna napred, a jedna pozadi, omogućavaju vam da u kadar stavite 4x više prizora koji slikate za savršene panoramske fotografije i selfije za pamćenje. Plus, Macro Vision sa ugrađenim svetlosnim krugom približiće vas 5x bliže onome što slikate u poređenju sa standardnim objektivima kako biste uhvatili i najsitniji detalj – i to bez upotrebe posebnog objektiva.

Ovo nije jedini način na koji možete da budete kreativni sa modelom g100. Znamo da je stvaranje sadržaja u porastu, i zato novi telefon ima dve nove funkcije koje iskustvo snimanja videa podižu na potpuno nov nivo. Novi Dual Capture mod dozvoljava da u isto vreme snimate prednjom i zadnjom kamerom kako biste zabeležili sagovornika, ali i oslobodili svog unutrašnjeg vlogera. Audio Zoom tehnologija koristi napredne mikrofone kako bi g100 uhvatio audio subjekta, ali filtrirao ambijentalnu buku za čistiji zvuk i profesionalniji rezultat.

Ready For, nova platforma za sinhronizaciju s drugim uređajima

Motorola je razvila Ready For platformu koja pojačava sve sposobnosti telefona i diže ih na potpouno nov nivo zahvaljujući sposobnosti da se putem USB-C veze, direktno ili putem dock-a poveže sa drugim uređajima, poput monitora ili tastature. Prebacite igre sa telefona na veliki ekran, koristite ga za video pozive uz jedinstveno mobilno iskustvo koje vam dozvoljava da aktivirate napredno praćenje subjekta prilikom poziva i snimanja, koristite mobilne aplikacije na displeju monitora i obezbedite sebi više prostora za igru i posao. Ovo su samo neki od načina na koje možete da koristite Ready For platformu, a uskoro će stići i mnoge druge napredne mogućnosti.

Moto G100 dolazi sa premijum dizajnom u dve specifične boje – iridescent sky i iridescent ocean – koje se menjaju svaki put kada svetlost padne na uređaj pod drugim uglom.

Uz Moto G100 predstavljen i Moto G50

Predstavljen je istom prilikom i moto g50, uređaj koji donosi 5G brzine naredne generacije bez cene naredne generacije i nudi impresivne internet brzine, dugotrajnu bateriju, dobre kamere i ukupno dobro korisničko iskustvo. Odnos ivica ekrana 20:9 sa 6.5-inčnim Max Vision HD+ displejom maksimalno koristi dostupan prozor.

Zabeležite sve ono što vas tokom dana zainteresuje svestranim 48MP sistemom kamera koji uključuje senzor za super jasne fotografije u bilo kojim uslovima osvetljenja, i iz bilo kog ugla. Quad Pixel tehnologija nudi 4X veću osetljivost na svetlo, a Night Vision pruža još više detalja prilikom slikanja u mraku kako vam ne bi promakao nijedan sjajan trenutak. Posebna Macro Vision kamera približiće vas 2.5x bliže onome šta slikate nego standardni objektiv kako biste videli i najsitnije detalje, koji bi vam inače promakli – savršeno za zapanjujuće fotografije prirode.

Sve ove funkcije zahtevaju podjednako snažan procesor kako bi radile glatko. Telefon se bazira na Qualcomm Snapdragon 480 5G mobilnoj platformi, te stiže sa opcijama od 64GB i 128GB ugrađenog prostora za skladištenje podataka. Velika 5.000mAh baterija pružiće više od dva dana korišćenja telefona bez brige o pronalaženju utičnice.

Korisne softverske inovacije

Softver ima moć da unapredi vaše svakodnevno korišćenje uređaja, ali i pravi veliku razliku u načinu na koji gledamo na današnju tehnologiju. Motorola je predstavila novu softversku inicijativu koja je potpuno naslonjena na misiju „pametnije tehnologije za sve“. Motorola smartfoni sada podržavaju lokalne jezike koji se govore u Amazonu – konkretno, dva ugrožena jezika Latinske Amerike koji će biti dostupni na Motorola uređajima preko Androida.

Pored novih jezičkih opcija, novi Motorola telefoni stižu i sa My UX, koji dozvoljava korisnicima da prilagođavaju telefoni svojim potrebama, a takođe uključuje i komande gestovima kao što je swipe to split koji vam dozvoljava da „podelite“ ekran na dva dela kako biste u isto vreme radili više stvari u isto vreme – poput gledanja videa i četovanja sa prijateljima ili rada u više dokumenata istovremeno. My UX ne remeti iskustvo čistog Androida kako biste mogli da uživate u punoj snazi koju donosi Android 11 koja nije opterećna nezgrapnim softverskim skinovima ili duplim aplikacijama.

Istražite bolje upravljanje razgovorima u aplikcaijama za slanje poruka, poboljšanoj kontroli nad povezanim uređajima i direktnijem pristupu zaštiti podataka u ovom novom Google apdejtu. Bezbednost podataka dodatno je unapređena uz Motorolin ThinkShiled for mobile koji donosi najbolju bezbednost u klasi, upravljanje, produktivnost i servisne funkcije u okviru njene B2B ponude. Bezbednost je uvek bila prioritet za Motorolu, a kako mobilne pretnje nastavljaju da evoluiraju, tako se razvija i njena posvećenost daljem jačanju zaštite Motorola uređaja.

Dostupnost

Moto G100 će u Srbiji biti dostupan krajem marta.

