Motorola predstavila prvi telefon s akcionom kamerom na svetu

Motorola je predstavila telefon Motorola one action, najnoviji uređaj iz motorola familije. Reč je o telefonu sa motorola one action kamerom, prvom ultra-širokom akcionom kamerom u industriji. Sa njom je moguće snimiti video u pejzažnom formatu dok je telefon u vertikalnom položaju. Podržana je veštačka inteligencija (AI), a video zapise je moguće gledati na 21:9 CinemaVision ekranu.

Tri kamere, beskonačna akcija

Motorola one action trostruka kamera sadrži 117º ultra-široku akcionu video kameru, prvu u industriji. Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji hardverskih i softverskih inovacija, omogućeno je snimanje ultra-širokih video sadržaja, kroz objektiv telefona koji je u vertikalnom položaju. Kada se video pregleda u horizontalnom položaju telefona, sve uspomene ispunjene akcijom se vide na celom ekranu. Unapređena Video Stabilizacija donosi video klipove bez drhtaja. Poslednje, ali definitivno ne i manje važno, je 2.0-µm Quad Pixel tehnologija koja donosi četiri puta veću osetljivost na svetlost čineći da video zapisi budu oštriji i svetliji u svakoj situaciji.

Glavna kamera od 12MP sadrži autofokus za detekciju lica (PDAF), dok 1.25µm pikseli i f/1.8 otvor blende pomažu u hvatanju više svetlosti za svetlije fotografije. Plus, sa kamerom od 5MP se lako postiže i dodaje prirodni efekat zamagljenosti fotografije gde je takođe moguće podesiti intenzitet ili oblast koja je u fokusu na fotografiji za savršen portet.

Bioskopsko iskustvo u džepu

Ekrano CinemaVision (21:9) od 6,3 inča se odlikuje Full HD rezolucijom. Moguće je gledati omiljene filmove u njihovom originalnom ultra-širokom formatu na 21:9 ekranu, koji doprinosi da se telefon udobno drži jednom rukom i da je potrebno manje skrolovanja tokom njegovog korišćenja. Motorola one action je opremljen naprednim kamera opcijama, podržanim okta kor procesorom. Prostora za skladištenje ima sasvim dovoljno – 128 GB, a tu je i mogućnost upotrebe microSD kartice kapaciteta do 512 GB. Takođe, telefon koristi Universal Flash Storage (UFS) za visok nivo performansi. Baterija od 3500 mAh donosi čitav dan korišćenja i najzahtevnijim korisnicima, a mnogima i više od toga.

Google inovacije koje mogu biti od pomoći

Bilo da koristite Google Assistant kako bi obavili stvari ili da pronalazite balans sa Digital Wellbeing, znajte da su sve to omogućile Google inovacije. Nastavlja se saradnja sa kompanijom Google kako bi korisnicima Motorola uređaja doneli jedinstveno iskustvo u korišćenju softvera. Korisnici će imati mesečne apdejte tokom naredne 3 godine, te uživati u jednostavnom korisničkom iskustvu zahvaljujući Android One platformi.

Plus, Motorola one action telefon sadrži sve ono što volite vezano za moto iskustva, uključujući moto akcije koje čine dnevne interakcije lakšim. Možete jednostavno jednim pokretom zgloba da otvorite kameru ili sa dva pokreta na dole aktivirate blic ili možete da koristite navigaciju uz pomoć novog, redizajniranog One Button Nav. moto ekrana koji daje brz pregled notifikacija i novosti bez otključavanja telefona.

Cena i dostupnost

Motorola one action će biti dostupan na tržištu Srbije od 30. avgusta 2019. godine po ceni od 32.990 dinara.