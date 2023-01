Motorola predstavila ThinkPhone – najmoćniji poslovni telefon za maksimalnu produktivnost i bezbednost podataka

Lenovo ThinkPhone by Motorola smartfon kreiran je kako bi korisnicima pružio savršeno poslovno iskustvo uz kvalitet i pouzdanost na koje su navikli korišćenjem Lenovo Think uređaja. ThinkPad je godinama bio idealno rešenje za sve probleme korisnika zahvaljujući inovativnoj tehnologiji, kvalitetu i smislenom dizajnu, a danas, kako bi proslavio ovo nasleđe, Lenovo obeležava 30 godina ThinkPad brenda uz Motorolu koja sa velikim zadovoljstvom predstavlja ThinkPhone – najboljeg pratioca svakom ThinkPad proizvodu.

ThinkPhone predstavlja jedinstvenu kombinaciju Motorolinih mobilnih inovacija i posvećenosti poslovnim korisnicima kompanjie Lenovo. Ovaj uređaj stiže sa moćnim premijum specifikacijama kombinovanim sa jedinstvenim dizajnom i savršenom integracijom sa ThinkPad uređajima kao što je najnoviji ThinkPad X1 Carbon Gen 11 uz brojna bezbednosna unapređenja.

Uz ThinkPhone, korisnici na raspolaganju imaju kompletan set bezbednosnih rešenja sa jedinstvenom podrškom koja isporučuju potrebnu zaštitu i upravljanje uređajem uz ThinkShield.

ThinkShield predstavlja superiornu bezbednosnu platformu sa najnaprednijim bezbednosnim rešenjima, naprednim funkcijama, specijalizovanim hardverom i softverom koja se stara za kompletnu bezbednost celog uređaja.

IT organizacije mogu da budu potpuno sigurne da su njihovi uređaji zaštićeni – sa ugrađenim AI bezbednosnim hardverskim i softverskim rešenjima kao što je Moto Threat Defense. Pored toga, organizacije mogu da lako aktiviraju ThinkPhone uređaje zaposlenima uz Zero Touch i tako upravljaju celokupnom flotom telefona uz pomoć rešenja kao što su Moto OEMConfig i Moto Device Manager.

Novi telefon poseduje i Moto Secure, aplikaciju koja služi kao hab za sve elemente koji se tiču bezbednosti i privatnosti. Uz Moto OEMConfig ili Moto Device Manager, IT administratori mogu da sa daljine konfigurišu Moto Secure funkcije na ThinkPhone uređajima, od lock screen podešavanja do mrežnih obaveštenja.

ThinkPhone stiže i sa Moto KeySafe rešenjem koje uključuje odvojeni procesor koji radi na Android operativnom sistemu i koji pruža dodatni sloj bezbednosti kako bi najosetljiviji podaci u telefonu imali maksimalnu zaštitu. Moto KeySafe čuva PIN-ove, šifre i kriptografske ključeve u posebnoj sredini dizajniranoj da bude otporna na bilo kakve pokušaje kompromitovanja, čuvajući podatke i spolja, i iznutra.

Pored ovih bezbednosnih funkcija, ThinkPhone poseduje MIL STD 810H sertifikat i dizajniran je korišćenjem aramid vlakana koja su jača od čelika, aluminijumskog rama i Gorilla Glass Victus zaštite ekrana, kako bi lako mogao da izdrži padove sa visine do 1.25 metara.

Uz IP68 sertifikaciju, ThinkPhone je dizajniran da izdrži izloženost prašini i potopljenosti u vodi do dubine od 1.5 metara u trajanju od 30 minuta – kako nijedan podatak ne bi bio izgubljen usled prestanka rada sistema.

ThinkPhone poseduje i legendarno crveno dugme sa strane, čije funkcije se mogu podešavati kako biste imali trenutni pristup najkritičnijm poslovnim funkcijama i aplikacijama.

Lenovo ThinkPhone by Motorola uključuje i Think 2 Think konektivnost koju pogoni Ready For, set funkcija za povećanje produktivnosti koji poslovnim korisnicima omogućava savršenu integraciju između ThinkPhone i ThinkPad uređaja.

Think 2 Think konektivnost uključuje:

Instant Connect: Telefon i kompjuter se istog trenutka prepoznaju i povezuju preko WiFi mreže

Telefon i kompjuter se istog trenutka prepoznaju i povezuju preko WiFi mreže Unified Clipboard: Sa velikom lakoćom možete da prebacujete kopirani tekst ili fotografije, skenirane dokumente i video snimke sa jednog uređaja na drugi

Sa velikom lakoćom možete da prebacujete kopirani tekst ili fotografije, skenirane dokumente i video snimke sa jednog uređaja na drugi Unified Notifications: Obaveštenja sa telefona istog trenutka se pojavljuju unutar Windows Action Centre aplikacije. Klikom na notifikaciju automatski se aktivira korespondirajuća aplikacija telefona na PC ekranu

Obaveštenja sa telefona istog trenutka se pojavljuju unutar Windows Action Centre aplikacije. Klikom na notifikaciju automatski se aktivira korespondirajuća aplikacija telefona na PC ekranu File Drop: Lako prebacujte fajlove između ThinkPhone-a i PC uređaja

Lako prebacujte fajlove između ThinkPhone-a i PC uređaja App Streaming: Otvorite bilo koju Android aplikaciju na vašem kompjuteru

Otvorite bilo koju Android aplikaciju na vašem kompjuteru Advanced Webcam: Iskoristite sve prednosti moćnih ThinkPhone kamera i AI mogućnosti koristeći ih kao web kameru za sve video pozive

Iskoristite sve prednosti moćnih ThinkPhone kamera i AI mogućnosti koristeći ih kao web kameru za sve video pozive Instant Hotspot: Povežite se na internet jednim klikom, direktno sa kompjutera, kako biste iskoristili ThinkPhone 5G konektivnost

„Veoma sam uzbuđen što imam priliku da predstavim ThinkPhone, uređaj koji otelotvoruje kvalitet i smislen dizajn ThinkPad uređaja, ali koji donosi i jedinstvene alate za produktivnost i vodeću bezbednost u industriji. Sa premijum specifikacijama i integracijom sa ThinkPad uređajima, ThinkPhone donosi potpuno novo iskustvo za poslovne korisnike“, izjavio je Lenovo potpredsednik, Sergio Buniac.

Svaki element ThinkPhone uređaja kreiran je sa fokusom na produktivnost. Motorola je sarađivala sa partnerima, kao što je Microsoft, kako bi pružila najbolja iskustva produktivnosti komercijalnim korisnicima i pomogla ThinkPhone vlasnicima da svoje poslovne obaveze obavljaju velikom lakoćom. ThinkPhone dolazi sa instaliranim Microsoft 365, Outlook i Teams mobilnim aplikacijama kako biste istog trenutka po aktivaciji mogli da modifikujete ili kreirate nove dokumente, koristite napredne funkcije, skrenirate PDF dokumente uz pomoć kamere ili diktirate sadržaj dokumenta uz pomoć glasa.

Motorola i Microsoft rade i na naprednim iskustvima uključujući push-to-talk funkcionalnost uz pomoć legendarnog crvenog tastera, dozvoljavajući korisnicima da imaju instant komunikaciju preko Walkie Talkie aplikacije kroz Microsoft Teams.

Obe kompanije zajedno rade i na olakšavanju veće produktivnosti sa bilo koje lokacije na svetu strimujući Windows desktop direktno na ThinkPhone uređaje. Zaposleni tako mogu da koriste ThinkPhone kako bi bezbednije pristupili personalizovanim Windows aplikacijama, sadržaju i podešavanjima kako bi lakše obavili više, gde god se nalazili.

Kako bi radni tok uvek bio na maksimumu, ovaj smartfon opremljen je Snapdragon 8+ Gen 1 mobilnom platformom. Zahvaljujući moćnom procesoru, sve se otvara istog trenutka i radi bez ikakvog seckanja, a tu je i 5G tehnologija sa Wi-Fi 6E kompatibilnošću za najbrže dostupne internet brzine.

ThinkPhone stiže i sa 6.6-inčnim FHD+ displejom za laki rad i pregled sadržaja, od kompleksnih tabela do dugačkih mejlova. Uz pomoć velike baterije, korisnici na raspolaganju imaju 36 sati neprekidnog rada telefona kako bi u svakom trenutku bili povezani sa sadržajem, i sa bilo koje lokacije.

Kada dođe vreme za obnovu energije, ThinkPhone stiže sa 68W TurboPower univerzalnim punjačem koji pruža dodatnu energiju nakon samo nekoliko trenutaka punjenja baterije. Ovaj lagani punjač toliko je moćan da može da napaja i laptop ili bilo koji drugi USB-C uređaj.

Kako bi na najbolji način zaokružila ovaj moćan uređaj, Motorola je ThinkPhone opremila 50P Ultra Pixel kamerom za superiorni kvalitet slike tokom svakog video poziva. Premijum Ultra Pixel kamera idealna je za slikanje najsitnijih detalja uz pomoć 32x više fokusirajućih piksela, prikazivanje slika projekata na kojima korisnici rade i to uz izuzetnu jasnoću i detaljnost.

Dostupnost

Lenovo ThinkPhone by Motorola će u Srbiji biti dostupan tokom narednih meseci.

