Intevju: Vladimir Ostojić, Motorola – Na krilima uspeha

Stabilan rast iz godine u godinu je geslo koje je Motorola pretvorila u praksu. O tržišnom nastupu, planovima i očekivanjima razgovaramo s Vladimirom Ostojićem, direktorom prodaje za Adriatic regiju.

Možete li da izdvojite proizvod, potez ili momenat koji je obeležio 2022. godinu kada je Motorola u pitanju?

Godinu za nama sigurno je obeležio dolazak Edge 30 serije telefona i to je kruna ove godine generalno, ali i prvi korak i naznaka onoga što nas očekuje u budućnosti. Novi telefoni su pokazali zrelost i potpuno smo zadovoljni kombinacijom Neo, Fusion i Ultra (modeli Edge 30 telefona). To se posebno odnosi na top-model Edge 30 Ultra, koji je po svemu nadmašio naša očekivanja u prodaji.

Koji odlučujući faktor je doprineo da Motorola toliko odskoči ove godine?

Nekoliko faktora je bilo u igri. Pre svega, nijedan uspeh ne dolazi preko noći, već je potrebna istrajnost. Razvoj jednog telefona traje od šest do devet meseci. Mi već godinu i po dana sjajno sarađujemo s kompanijom Qualcomm, što je osnova svih naših uređaja i tu saradnju iz generacije u generacije unapređujemo, te uspevamo da prvi na tržište donesemo najnoviji čipset, odnosno procesor, od modela G100 i G200, preko Edge 30 Pro do Edge 30 Ultra.

Kod Ultra modela sve se poklopilo – najnoviji Qualcomm čipset, prva kamera od 200 Mpx, dizajn koji je univerzalno pohvaljen, punjenje od 125 W, i šlag na torti je bila cena. Mi smo taj paket doneli u cenovnu kategoriju u kojoj to niko nije očekivao, posebno u Srbiji gde smo išli i ispod evropskih preporučenih cena, što se preslikalo i na ostale modele u ponudi.

Koja je tajna dobre cene? Ima firmi koje se bore samo cenom, ali definitivno je potrebno nešto više. Dobre cene nisu uobičajene za srpsko tržište.

Mi znamo koji su osetljivi cenovni razredi u Srbiji i znamo da postoji psihološka barijera od 1000 evra i naviše, ali i rupa od nekih 500-600 evra pa do 1000 evra. Mi smo tu prepoznali priliku za Edge 30 Ultra. Potrudili smo se da ga spustimo ispod 1000 evra, i zapravo njegova cena je 99.999 dinara, što je psihološka barijera za većinu. Osim toga, iako više od 80 odsto prodaje ide preko operatora, cena je takva da se preslikava i na osetno nižu mesečnu ratu u slučaju kupovine preko paketa.

Ipak, tajna cene je pre svega u naporima lokalne kancelarije. Nas nekoliko je stalo iza te ideje i mi je forsiramo. Najjednostavnije rečeno, želimo da isporučimo srpskom tržištu telefone po najboljoj mogućoj ceni.

Hoćete li nastaviti da forsirate snažan hardver u pristupačnim uređajima, poput naslednika G100 i G200?

Da, apsolutno. Ideja nam je da budemo maksimalno konkurentni u svim cenovnim kategorijama u kojima nastupamo.

Šta je to što biznis korisnici mogu da očekuju od Motorole? Vi ste pokrenuli zanimljive programe, što samostalno, što u saradnji s matičnom kompanijom Lenovo.

Vidimo veliki prostor za nas u poslovnom svetu. Interno stavljamo dodatni fokus na biznis korisnike. Imamo posebne timove na nivou regija koji se bave samo biznis korisnicima. Thinkshield smo preuzeli od kompanije Lenovo s Thinkpad-a koji je u poslovnom svetu najprepoznatljiviji laptop. Mi smo ga modifikovali i implementirali u svaki mobilni telefon, od najjeftinijih do najskupljih.

Reč je o skupu raznih hardverskih, softverskih i operativnih rešenja koja pružaju maksimalnu bezbednost, ono što je najbitnije poslovnim korisnicima i poslovnom svetu. Zahvaljujući tome nudimo nekoliko nivoa višu bezbednost spram onoga što nude ostali proizvođači. Edge 30 Ultra i neki modeli koji će dolaziti naredne godine u sebi imaju poseban hardverski čip, koji zovemo Strongbox. Posebnom čipu se može pristupiti samo fizički, i tu se čuvaju najvažniji podaci: šifre, bankovne kartice, NFC ključevi i sve ostalo. Takav nivo zaštite ne nudi niko, čak ni u daleko skupljim telefonima.

Nastavlja li se saradnja s Google-om?

Mi se i dalje držimo „stok” Android-a sa unapređenjima koja dolaze kroz MyUX, na kome će se raditi i dalje, ali će telefoni i dalje biti maksimalno bliski izvornom Android-u. Između ostalog, i zbog poslovnih korisnika, jer samo tako možemo da držimo pod kontrolom razna prilagođavanja koja potencijalno mogu da donesu bezbednosne propuste. Svaki naš uređaj (osim par najjeftinijih) podržava Android Enterprise Recommended program, što je bitno za poslovne korisnike, i Motorola je po tome jedinstvena.

Motorola nudi i rešenje koje drastično proširuje spektar upotrebljivosti uređaja, a to je Ready For. Koliko je upotrebljiv i za poslovne i za obične korisnike?

Bez obzira na to da li je reč o privatnom ili poslovnom korisniku, mi smo rešili da iskoristimo odlične performanse uređaja da ponudimo različitim ciljnim grupama razne načine upotrebe telefona. Ready For je dodatak redovnom korišćenju, gde svaki korisnik može da nađe idealnu dodatnu primenu za sebe. Povezujući se na veliki ekran i dodatne periferije, opcije su stvarno brojne. Dete može da se igra na velikom televizoru, da poveže Bluetooth kontroler i dobije praktično konzolno iskustvo na velikom televizoru, poslovni korisnik treba da obavi neke stvari a tu je telefon kao pogonska snaga i platforma na kojoj su mu fajlovi, ili neko samo želi da se opusti i da pogleda film ili seriju na velikom ekranu, ili na ekranu u hotelskoj sobi – Ready For je tu i može da posluži u svakom scenariju donoseći dodatnu vrednost svim korisnicima, na različite načine.

Uvek je bitno i pitanje podrške. Šta možemo da očekujemo na polju softverske podrške Motorole u narednom periodu?

Motorola je uvek bila otvorena i jasna kada je reč o ažuriranjima. Kada se uzmu realne brojke, Motorola je definitivno iznad industrijskog proseka, svejedno da li je reč o velikim Android nadogradnjama ili dvomesečnim bezbednosnim ažuriranjima. Broj ažuriranja i nadogradnji zavisi od modela, odnosno cenovne kategorije, a razlog za to je enormna količina resursa koje je potrebno uložiti, kako materijalnih, tako i ljudskih.

Kod modela visoke klase, predviđene su tri velike nadogradnje Android sistema i četiri godine besplatnih dvomesečnih bezbednosnih ažuriranja. Kod modela srednje klase to je 2+3 godine (Fusion i Neo serija, kao i G serija), dok je za modele niže kategorije predviđen sistem 2+2 godine. Motorola je po tom pitanju otvorena i transparentna kako bi korisnici doneli najbolju odluku za sebe prilikom izbora svog uređaja. Zbog toga je važno obrazovati i informisati korisnike.

Koji su planovi za 2023. godinu, imajući u vidu da je 2022. bila izuzetno uspešna, kod nas i u evropskoj regiji?

Srbija će pratiti planove Evrope, a to znači da se želi dostizanje rezultata koje je Motorola napravila u Severnoj Americi. To podrazumeva dvocifreni tržišni udeo u svakoj evropskoj zemlji. Srbija je blizu toga, a naša želja jeste da ovde ostvarimo učešće od 15 odsto. U Južnoj Americi imamo 25 odsto, u SAD smo ove godine bili na 14 odsto, odnosno bili smo treći proizvođač ukupno i drugi na Android listi, što je ogroman uspeh, imajući u vidu tamošnju iPhone dominaciju. Plan je da to napravimo i u Evropi. Očigledno je moguće, očigledno znamo kako.

