Motorola predstavila tri premijum telefona sa odličnom cenom

Novi Motorola edge 20 pro, Motorola edge 20 i Motorola edge 20 lite smartfoni pružiće korisnicima neograničenu snagu kako bi mogli da maksimalno oslobode svoju kreativnost. Tražite napredni sistem kamera, neverovatan displej, moćne performanse, fantastično trajanje baterije i 5G brzine naredne generacije, i to sve po odličnoj ceni? Upoznajte nove Motorola modele: edge 20 pro, edge 20 i edge 20 lite.

Motorolina misija je oduvek bila demokratizacija vrhunske tehnologije i deljenje inovacija kako bi ljudima pružila dodatnu snagu i energiju u svakodnevnom životu. Ova misija, zajedno sa poslovnim pristupom koji je okrenut željama i potrebama korisnika je pokretačka energija koja stoji iza nove Motorola edge familije.

Životi korisnika su se značajno promenili u prethodnom periodu, prioriteti su nam se promenili, a Motorola evoluira zajedno sa njima i svojim korisnicima. Najnovija Motorola edge porodica dizajnirana je za potpuno novu grupu inovatora i ljudi koji pomeraju granice.

Nova Motorola edge porodica ide korak dalje u poređenju sa prethodnom generacijom u gotovo svakoj kategoriji i donosi moćne procesore, glavnu kameru sa većim pikselima i Motorolin prvi periskopski sistem zumiranja koji će vas 50x približiti onome što slikate. Tu je još brže osvežavanje ekrana, brže punjenje baterije i prošireno iskustvo korišćenja Ready For softverske platforme. Najvažnije od svega, sve inovacije dolaze po izuzetnoj ceni kako bi što veći broj ljudi mogao da oslobodi svoju kreativnost.

Bezgranične mogućnosti uz edge 20 pro

Cela edge 20 porodica dolazi sa unapređenim kvalitetom kamere jer ljudi danas koriste sve mogućnosti koje ona nudi više nego ikada pre. Motorola edge 20 pro opremljen je glavnom 108MP kamerom za izuzetan kvalitet fotografija, u pitanju je jedan od najvećih senzora ikada napravljenih sa 1/1.5“ optičkim formatom. Novi senzor poseduje Ultra Pixel tehnologiju – svakih 9 piksela kombinuje se u jedan veliki ultra piksel, koji poboljšava osetljivost na svetlo 9 puta, a rezultat su kvalitetnije fotografije napravljene u uslovima lošeg osvetljenja.

Edge 20 pro donosi i ultra-široki senzor sa ugrađenom Macro Vision kamerom koja vam dozvoljava da u kadar stavite 4 puta više prizora kako bi na slici imali sve ono što želite. Macro Vision vam dozvoljava da se subjektu fotografije približite 5x bliže za ekstremne krupne snimke, čak i do udaljenosti od samo 3cm za savršene fotografije hrane, umetnosti, prirode i mnogih drugih stvari koje zaokupljaju vašu kreativnost i maštu.

Treća kamera je naš prvi telefoto objektiv napravljen u periskop stilu. U pitanju je tehnologija koja se retko viđa u ovoj cenovnoj klasi, i koji savija svetlo pod uglom od 90 stepeni za superiornu oštrinu 5x zuma.

Plus, otišli smo i korak dalje predstavljanjem 50x Super Zoom tehnologije kako biste mogli da snimate detalje sa velike udaljenosti. Nismo zaboravili ni video – Motorola edge 20 pro može da snima u neverovatnoj 8K rezoluciji, u pitanju je prvi takav uređaj u Motorola porodici smartfona.

Mnogi koriste svoj telefon kao glavni uređaj na kom gledaju serije i filmove, i zbog toga Motorola edge 20 pro dolazi sa velikim 6.7“ Max Vision displejom sa OLED tehnologijom za kristalno čisto uživanje u slici. Displej nudi 10-bitne boje, DCI-P3 opseg boja i HDR10+ standarde. To znači da na displeju možete da vidite milijarde nijansi predivnih boja koje su živopisne, svetle i realne.

Po prvi put nudimo i 144Hz osvežavanje ekrana koje je 140% brže od 60Hz osvežavanja koje predstavlja industrijski standard, samim tim, ekran je 60% brži u poređenju sa prvom generacijom edge porodice.

Verujemo da 5G tehnologija ne mora da bude vezana uz visoku cenu jer svako zaslužuje da ima pristup internetu nove generacije. Motorola edge 20 pro je najnoviji Motorolin uređaj koji korisnicima donosi 5G, kao i narednu generaciju brzine uz Wi-Fi 6.

Ultrabrzi Qualcomm Snapdragon 870 procesor pruža vam svu snagu koja vam je potrebna. Sa 256GB interne memorije dobijate pregršt prostora za fotografije, filmove, igre i muziku. A uz 12GB memorije najnovije genracije, vaše aplikacije i sve informacije ostaju spremni u pozadini kako bi sve radilo glatko.

Najbolje od svega, možete da budete 30 sati na 5G vezi bez potrebe da punite telefon. Hitno vam je potrebna dodatna energija pre nego što izađete napolje? TurboPower 30 daje vam 9 sati dodatne snage nakon samo 10 minuta punjenja.

Savršen stil uz Motorola edge 20

Motorola edge 20 je jedan od najtanjih 5G telefona na tržištu, i sa debljinom od samo 6.99mm – savršen je za svakoga ko voli moderan dizajn i umoran je od glomaznih i teških uređaja. Ovaj uređaj poseduje isti, neverovatni, 108MP senzor, ultra-široki i Macro objektiv kao i Motorola edge 20 pro, plus 30x Super Zoom telephoto kameru za slike koje će svaki put ispasti fantastično.

U svom sadržaju možete da uživate na 6.7” displeju i 144Hz osvežavanju ekrana. Motorola edge 20 opremljena je sa moćnim i efikasnim Qualcomm procesorom koji donosi do 55% bržu grafiku i snagu u poređenju sa prvom Motorola edge generacijom.

Ultrabrzi Qualcomm Snapdragon 778G procesor podržava Wi-Fi 6 i dizajniran je specifično za 5G telephone – i za sve neverovatne stvari koje ćete moći da radite sa svojim edge uređajem.

Sa verzijama telefona koje idu do 256GB interne memorije, imaćete mnogo prostora za fotografije, filmove, igre i muziku. Ako tome dodamo i do 8GB radne memorije najnovije generacije, aplikacije i svi drugi podaci ostaju spremni u pozadini kako bi sve radilo glatko i bez seckanja.

Koristite svoj telefon ceo dan bez potrebe za dodatnim punjenjem uz 4.000mAh bateriju, a u slučaju da vam je potrebna dodatna energija, TurboPower 30 pruža vam 8 sati dodatnog rada telefona nakon samo 10 minuta punjenja.

Beskrajno istražujte uz Motorolu edge 20 lite

Motorola edge 20 lite nudi munjevite 5G brzine uz napredan sistem kamera po zaista izuzetnoj ceni. Pravite oštre fotografije uz 108MP glavni senzor, ili maksimalno iskoristite svoju kreativnost uz ultra-široki ili Macro Vision senzor. Sva zabava podignuta je na nov nivo uz 6.7” OLED displej, isti onaj koji se nalazi i u drugim edge 20 smartfonima.

Efikasni MediaTek Dimensity 720 5G-B sistem zadužen je za igrice, fotografije i sve što vam je potrebno. Prebacujte se sa aplikacije na aplikaciju bez ikakvog čekanja ili seckanja, jer sve radi glatko zahvaljujući 8GB memorije najnovije generacije.

Velika 5.000Mah baterija je jedna od najvećih koja se može naći u jednom 5G telefonu i nudi do 2 dana korišćenja bez dodatnog punjenja. Uz TurboPower™ 30 dobijate dovoljno energije za ceo dan korišćenja nakom samo 10 minuta punjenja kako biste brzo mogli da se vratite stvarima koje su vam najbitnije.

Snaga iza objektiva

Integrisali smo potpuno nove alate koji će vam pomoći da zabeležite svoj sadržaj lakše, brže i sa mnogo lepšim finalnim izgledom. Dual Capture mode dozvoljava vam da snimate video ili pravite fotografije sa bilo kojom od dve kamere u isto vreme, kako biste mogli da zabeležite vas i osobu koju snimate kako vam ne bi promakla njena, ali ni vaša reakcija.

Audio Zoom na modelima edge 20 pro i edge 20 koristi napredan mikrofon kako bi snimio zvuk onoga što snimate i filtrirao ambijentalnu buku i druge glasove, kako bi vaš video imao samo onaj audio koji vi želite.

Sa modelima edge 20 pro i edge 20 predstavljamo i super slow motion funkciju koja snima 960 kadrova visoke definicije u sekundi, 4x sporije nego slow motion na ranijim Motorola telefonima, kako biste mogli da vidite detalje koji su promakli vašim očima u normalnoj brzini.

Za bolje selfije u mraku sada možete da koristite Low Light AI koji automatski analizira sva moguća unapređenja po pitanju svetla i kvaliteta koja može da primeni na fotografiji, bez ikakvog dodatnog truda sa vaše strane.

Oslobodite moć svog smartfona

Ready For softverska platforma dodatno uvećava sve mogućnosti vašeg telefona, a sa novom bežičnom konekcijom i PC kompatibilnosti, mogućnosti su bezgranične. Sa novim mogućnostima bežične konekcije, sada je lakše nego ikada pre da prebacite igre sa vašeg telefona na veliki ekran, osećajte se kao da ste u sobi sa svima tokom video poziva i koristite vaše aplikacije na desktop displeju.

Plus, sa novom Ready For PC funkcionalnošću, možete da pristupate aplikacijama na telefonu i PC fajlovima na istom ekranu uz bežičnu konekciju i Ready For aplikaciju. Od rada na dva fajla u isto vreme pa do prebacivanja fajlova sa uređaja na uređaj, sve je izuzetno lako i brzo.

Softverske inovacije sa vašim potrebama na umu

Motorola je posvećena čistoj verziji Android 11 operativnog sistema – bez nezgrapnih softverskih skinova i duplih aplikacija. Umesto dupliranja sjajnih stvari koje Google radi sa Androidom, odlučili smo da ga unapređujemo na jedinstvene načine kako bismo poboljšali iskustvo korišćenja telefona uz My UX. My UX uključuje sva sjajna moto iskustva, specifične moto aplikacije i opcije za prilagođavanje na koje su ljudi navikli i koje vole – kao što su jedinstveni gestovi koji uključuju Quick Capture, Three Finger Screenshot i Pick Up to Silence.

Takođe, možete da odaberete neku od 20.000 opcija za prilagođavanje telefona koje uključuju posebne oblike ikona, boje i fontove. Svi Motorola edge uređaji optimizovani su za korišćenje jednom rukom. Power Touch integrisan je u ultra-brzi i pouzdani čitač otiska prsta na Power taster za lak pristup prečicama za apliakcije. Samo dva puta dodirnite čitač otiska prsta sa strane telefona kako biste otvorili direktan put ka Google mapama, QR skeniranju koda i mnogim drugim stvarima.

Dostupnost i cene

Motorola edge 20 pro biće dostupan po ceni od 59.999 dinara, Motorola edge 20 po ceni od 49.999 dinara, dok cena modela Motorola edge lite iznosi 39.999 dinara. Svi modeli će u Srbiji biti dostupni u septembru.

