Možda baš ti nedostaješ PC Press timu

PC Press, najstariji i najuticajniji ICT medij u Srbiji, želi da uveća svoj doprinos razvoju ICT-ja i novih tehnologija, a to možemo samo ako dopremo do više kompanija koje digitalizuju svoje poslovanje i većeg auditorijuma koji će prepoznati značaj ovog procesa. Zbog toga tražimo nove članove tima za pozicije u marketingu. Za početak, ne morate da prodate kofu peska beduinu, dovoljno je da se javite na mejl konkurs@pcpress.rs do 20. februara 2019. godine…

Tražimo analitične, odgovorne i komunikativne zaljubljenike u marketing i IT, za poziciju marketara! Ukoliko si ti osoba koja:

Ima iskustva u prodaji

Poznaje i koristi tehnologije

Dobro komunicira na srpskom i engleskom jeziku

Razume content marketing i native advertising

Voli da posećuje događaje i putuje

Poznaje pravila oglašavanja i želi da gradi karijeru u oblasti marketinga

Možda si baš ti osoba koja nam treba! Ukoliko želiš da karijeru dalje razvijaš kroz planiranje, realizaciju i analizu reklamnih kampanja u online i offline medijima, komunikaciju sa IT, TELCO, FINTECH i EDU kompanijama i organizaciju velikih događaja, onda si ti prava osoba za novog člana našeg marketing tima.

Svoje razloge zbog kojih biste želeli da radite u PC Press-u pošaljite nam na mejl konkurs@pcpress.rs do 20. februara 2019. godine.

