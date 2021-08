Mozilla izdaje Firefox 91 sa Windows SSO podrškom

Mozilla je objavila Firefox 91, a jedna od ključnih novih funkcija je podrška za jedno prijavljivanje za potrošačke i komercijalne Microsoft naloge.

Nekoliko novih funkcija

„Firefox verzija 91.0 je prvi put ponuđena korisnicima kanala Release 10. avgusta 2021. godine“, objašnjava se u beleškama o izdanju Firefoxa 91. „Želeli bismo posebno da se zahvalimo volonterima koji su pomogli u rešavanju više od 1.200 grešaka u izdanju Firefox 91.“

Nove funkcije u Firefoxu 91 uključuju:

Single sign-on support za Microsoft korisničke, poslovne i obrazovne naloge – ova funkcija omogućava korisnicima operativnog sistema Windows da proslede svoje akreditive za prijavljivanje u Windows na web lokacije, baš kao što to rade sa Microsoft Edge. Morate, međutim, prvo omogućiti ovu funkciju tako što ćete otići na Settings Firefox-a>Privacy & Security i izabrati opciju „Allow Windows single sign-on for Microsoft [consumer], work, and school accounts“ u okviru Logins i Passwords.

Potpuna Cookie Protection – Firefox-ova funkcija Total Cookie Protection je ažurirana „sveobuhvatnijom logikom za brisanje cookies koja sprečava skriveno curenje podataka i olakšava korisnicima da razumeju koje web lokacije skladište lokalne podatke“.

Simplified printing se vraća – Firefox ponovo nudi opciju „simplify page“ za štampanje. Možete ga omogućiti na Print panelu kad izaberete More settings > Simplified.

HTTPS-first – Firefox nudi opcionalni režim samo za HTTPS, ali sa Firefoxom 91 browser dodaje smernice HTTPS-First u kojima će Private Browsing windows pokušati da sve veze sa web lokacijama zaštite (HTTPS) prema podrazumevanim vrednostima. Vratiće se na nesigurne veze (HTTP) samo ako ga web lokacije ne podržavaju.

Firefox 91 takođe dodaje podršku za Scots (sco) locale, automatski High Contrast Mode kada se izabere “Increase Contrast” na macOS-u, kao i nekoliko drugih malih promena i ispravki.

Izvor: Thurrott

