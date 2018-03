MP3, Ogg Vobis i FLAC – troboj za prvi glas audio formata

Ako cenite kvalitetan zvuk i dobru kompresiju, sigurno imate svoje mišljenje o najpoznatijim audio‑formatima. Da bismo rešili audio pitanje nad pitanjima – koji je format najbolji, organizovali smo veliki troboj iz kog samo jedan može da izađe kao pobednik. U virtuelnom ringu našli su se MP3, Ogg Vobis i FLAC.

Da bismo dobili nesumnjivog pobednika, ovaj sudar audio‑titana podelili smo u pet rundi. Spremite se za razmontiravanje na sastavne delove, uz elegantno ignorisanje WMA formata.

Runda 1: Dužina fajla

Nekada je dužina fajla bila možda i najbitnija, zbog malih kapaciteta hard‑diskova i dial‑up Interneta. U današnje vreme, kada se diskovi mere u terabajtima a brzine u stotinama megabita, manje obraćamo pažnju na dužinu fajla. Ipak, razmislite, da li audio‑fajlove (muzika, podcast‑i, motivacioni govori…) slušate na računaru ili u pokretu putem mobilnog uređaja? U tom slučaju, dužina fajla je i te kako važna. Bez obzira na to koliko gigabajta imate na uređaju, nije pametno napuniti ga do vrha nekolicinom fajlova, a tek ako koristite neki od servisa za strimovanje muzike…

FLAC kreira najveće fajlove kada su metode kompresije u pitanju – ovi fajlovi tek su nešto manji od direktnog kopiranja nekog CD‑a u WAV. Obično se radi o odnosu 10:6, što znači da će pojedinačni fajl biti veličine od 30 MB, dok komercijalni hi‑res fajlovi obično budu i mnogo veći.

MP3 i Ogg Vorbis podjednako su čudesni kada je reč o „sabijanju“ muzike u malecke fajlove, bez značajnog gubljenja kvaliteta (za prosečno uho, na prosečnom uređaju). Te veličine obično su 4‑5 MB, u zavisnosti od kompresije, podešavanja i trajanja materijala. Ogg Vorbis nudi najbolji odnos dužine fajla i kvaliteta, ali to je i dalje subjektivna ocena. Ovde nema jasnog šampiona, ali ako bismo morali, proglasili bismo Ogg Vorbis pobednikom.

Runda 2: Format kompresije

Teško je da neko može da se takmiči s kompresijom bez gubitka kvaliteta koji koristi FLAC. Zaista, kako audio‑fajl može biti kompresovan bez gubitka kvaliteta zvuka? To je kao da pričamo o zip fajlu, gde npr. kompresovana Microsoft PowerPoint prezentacija ne gubi na kvalitetu kad se raspakuje. Budući da je FLAC digitalni metod reprodukcije, fanovi analognog zvuka govoriće o superiornosti vinila u odnosu na digitalne formate, ali FLAC jedan na jedan reprodukcija može da ih natera da se zamisle.

MP3 i Ogg Vorbis takođe imaju jake adute. Metod koji koristi MP3 jeste eliminisanje frekvencija koje uho ne čuje kako bi kompresovao audio 10 do 12 puta bez očiglednog gubitka kvaliteta zvuka. Na taj način gubite neke suptilnosti, ali zadržavate jasan zvuk (za razliku od WMA formata koji prilikom kompresije ume da uništi kvalitet). Ogg Vorbis to radi čak i malo bolje. On koristi druge metode psihoakustične kompresije, koncentrišući se više na kvalitet, a manje na bitrate. Na taj način dobijamo audio‑fajlove koji su slične veličine kao MP3, ali znatno kvalitetnije.

Pobednik – OggVorbis.

Runda 3: Sloboda korišćenja

Kompresija muzike dobila je na popularnosti s MP3 formatom, iako su u to vreme postojali mnogi drugi jednako kvalitetni formati. Za to je pre svega zaslužan legendarni WinAmp, ne preterano kvalitetni WMA i RealAudio, kao i činjenica da je MP3 lako mogao da se obrađuje na tadašnjim računarima. Problem sa MP3 formatom jeste to što dugo nije bio besplatan, a zaštita na poslednjem patentu ističe uskoro, dok je Technicolor licencni program za kodeke istekao u aprilu prošle godine. Ovo otvara vrata MP3 formatu da se vrati u velikom stilu, sada kada postaje u potpunosti besplatan.

Ipak, on nije jedini slučaj. Samo ime FLAC predstavlja skraćenicu za Free Lossless Audio Codec – besplatni kodek. On je besplatan, kao i Ogg Vorbis. Ova dva formata kreirale su open source komune, što vam omogućava da izdvojite iz koda šta god vam treba i napravite svoj novi format, ako je to nešto što vas zanima. Na stranu što su neke stvari kod ovih formata prilično zastarele. Nerešeno – Ogg Vorbis i FLAC.

Runda 4: Kvalitet zvuka

Iako tehnički oslobođen suvišnih podataka, MP3 enkodiran na 320 Kb/s i 48.000 Hz donosi kompresiju koju obično uho ne može da detektuje. Ipak, na standardnim 128 Kb/s i 192 Kb/s rezolucijama MP3 gubi na kvalitetu zvuka. Ogg Vorbis takođe gubi na kvalitetu tokom kompresije, ali pri većim rezolucijama može da održi bolji kvalitet zvuka u odnosu na MP3. Oba formata mogu da pri enkodiranju prema bitrejtu maksimizuju kompresiju s malo dodatnog obraćanja pažnje na kompleksnije delove.

U ovoj kategoriji FLAC je apsolutni vladar i s razlogom je prvi izbor za digitalnu distribuciju u visokoj rezoluciji. Uz ovaj format možete podići rezoluciju tako da se obraća pažnja i na frekvencije koje ljudsko uho ne registruje. FLAC je kreiran za preciznost, gde se male greške prilikom obrade uspešno ispravljaju, sprečavajući na taj način gubitak kvaliteta zvuka. Način na koji se pristupa obradi omogućava cheksum proveru kompresovanih fajlova kako biste se uverili da je sve u najboljem redu. Ukoliko vam je kvalitet zvuka presudan, imate samo jedan izbor – FLAC.

Pobednik – FLAC.

Runda 5: Kompatibilnost

Jedan od najdugovečnijih formata svakako je MP3 i malo koji uređaj koji podržava nije u mogućnosti da ga reprodukuje. MP3 čipovi za dekodiranje ubacuju se u sve vrste elektronike – jednostavno se podrazumeva da svaki pametni uređaj može da pušta MP3 fajlove. Ogg Vorbis ima manji nivo podrške, ali je prilično rasprostranjen.

FLAC je u poređenju s konkurencijom najmanje zastupljen, iako razlika nije velika. Svaki FLAC fajl ima ugrađen algoritam koji je neophodan za dekompresiju. Mnogi servisi za digitalnu distribuciju audio‑fajlova zahtevaju FLAC format za upload. Dakle, ako kreirate audio, FLAC je prvi izbor. Ipak, neke vrste žanrova, poput podcast‑a, distribuiraju se u MP3 formatu jer to većina slušalaca očekuje. U ovom slučaju nije bitan vrhunski kvalitet koliko pristupačnost, dužina fajla i jasnoća onoga što se priča. Najzad, vaš uređaj u kolima će verovatno prepoznati samo MP3.

Pobednik – MP3.

I konačno, pobednik je…

Nije lako odrediti pobednika jer se pojedini formati bolje snalaze u određenim situacijama. Ponekad je čak reč o subjektivnom osećaju i navici korisnika. Ipak, ako gledamo format koji se najbolje pokazao, naš izbor pada na FLAC. Reč je o dobro pozicioniranom formatu koji je dovoljno fleksibilan i moćan da se nametne kao audio‑format budućnosti. Ukoliko vam je cilj kvalitet, nema boljeg formata od FLAC‑a. S druge strane, Ogg Vorbis kao open source format ima svoje prednosti, a može i da pruži visok kvalitet. Ipak, Ogg ima reputaciju alternativne opcije kad neki drugi format nije dostupan – on je MP3 za one koji ne koriste MP3 zbog njegove zatvorene, patentom zaštićene prirode.

Pošto patenti isteknu, može se očekivati dodatni pad popularnosti Ogg Vorbis‑a u odnosu na MP3. Jasno je da MP3 neće otići nigde, jer ako postoji neki široko rasprostranjen audio‑format, to je MP3. Kompanije poput Amazon‑a ne planiraju da prestanu s njegovom distribucijom, ali je vidljiva tendencija korisnika da sve više zahtevaju kvalitet u odnosu na veličinu fajla. Tu je FLAC u velikoj prednosti, naročito ako izdavačke kuće procene da mogu da naplate korisnicima taj dodatni kvalitet zvuka.

Aleksandar Mitrović

(Objavljeno u PC#252)

