Satovi na rernama u Evropi kasne zbog Srbije

Taman kad pomislite da ništa ne može da vas iznenadi, pojavi se vest da mikrotalasne u Evropi ne rade dobro zbog Srbije! Voleli bismo da je ovo lažna vest i da se neko šali, – ali nije. Na koji način Srbija utiče na rad satova na mikrotalasnim rernama i ostalim električnim uređajima širom evropskog kontinenta?

I ranije smo znali da smo uticajni u Evropi i da imamo herca, ali sada smo dobili i zvaničnu potvrdu da smo deo velike porodice naroda. Kako drugačije tumačiti izveštaj ENTSO-E, evropske grupacije distributera električne energije, koja kaže da je Srbija kriva što satovi na mikrotalasnim rernama kasne 6 minuta?

Reč je o satovima koji su povezani na struju, a obično se nalaze u okviru nekog uređaja poput mikrotalasne rerne, frižidera, radija i drugih uređaja koji su povezani na struju. I kakve sad veze ima Srbija sa njihovim kašnjenjem? Kao što je poznato, u Evropi struja radi na frekvenciji od 50Hz, tj. 50 oscilacija u sekundi. Kad dođe do pada napona, smanjuje se hercaža, a to utiče na rad uređaja. Ukoliko padne napon satovi rade sporije, a ukoliko je iznad 50Hz oni rade brže.

Kako su kontinentalne evropske zemlje povezane u jedinstveni električni sistem, ukoliko neko ima problem to se oseća na celom području. Upravo je to počelo da se dešava početkom januara kada je došlo do pada napona, što je uticalo na frekvenciju koja sada prosečno iznosi 49,99Hz. Iako deluje kao neprimetno, napon je dovoljno slabiji da utiče na rad satova.

Srbija i Kosovo krivci za pad napona širom Evrope

Kosovo je deo ovog sistema, i po dogovoru bi moralo da balansira ponudu i potražnju električne energije, a od Srbije se očekuje da pomogne u ovom nivelisanju. To se još uvek nije desilo usled prekida pregovora, pa 113 gigavata električne energije koji fale pokrajini utiču na balansirani rad drugih evropskih članica. To utiče na kompletnu električnu mrežu, a najviše na rad električnih uređaja gde i najmanja razlika u naponu utiče na rad. Ukoliko kasnite na posao 6 minuta svaki dan, možda je dobra odluka da se oslonite na sat na mobilnom ili klasični mehanički sat na navijanje.

Ova situacija će ostati sve dok neko ne odluči da nadoknadi tih 113 gigavata minusa koji se oseća u mreži. Za sada se još uvek ne zna ko će da to učini. ENTSO-E će se potruditi da dođe do rešenja u saradnji sa zemljama u regionu, ali kako je ovo Balkan, bolje je da se oslonite na neke druge načine provere vremena. Osim toga, verovatno ste se do sada navikli na razna kašnjenja, 6 minuta je zaista simbolično.

