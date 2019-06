MSI CEO o carinskom ratu: Moramo biti spremni na najgore!

Eskalacija carinskog rata između Kine i Sjedinjenih Američkih Država ima veliki uticaj na globalno PC tržište. Stoga je logično da je ova tema bila u fokusu proteklog Computex 2019 sajma. Jedna od zanimljivih karakteristika tog događaja je bio veliki broj kreatora PC računara i komponenti koji su rekli da nisu odredili cene za nove generacije uređaja, i da to neće uraditi sve dok ne vide jasniji uticaj carina.

MSI, poznati kreator PC komponenti, je jedan od najizloženijih u tom smislu, i definitivno je na ovakvim kompanijama ogroman deo rizika. CEO kompanije MSI, Charles Chiang, je dao intervju za Tom’s Hardware u kome je puno govorio o uticaju carina, posebno novom talasu carina koji se dogodio nedavno.

“U poslednje vreme sam veoma, veoma zuzet. Uvek se morate pripremiti za najgore, zar ne? U ovom trenutku, proizvodi u vrednosti od oko 200 milijardi dolara su pogođeni sa carinama od čak 25%, i zabrinuti smo da će sledeći talas proizvoda u vrednosti od 325 milijardi dolara takođe biti pogođen identičnim carinama. Zato se i pripremamo za najgori scenario,” rekao je Chiang said. “U ovom trenutku prebacujemo što više proizvodnih kapaciteta natrag na Tajvan. To je naša kratkoročna i srednjeročna strategija. Dugoročno, prebacićemo se u Vijetnam ili neku sličnu zemlju, ali Tajvan je inicijalno rešenje. To je sve što možemo da uradimo u ovom trenutku.”

No, odlazak iz Kine će ostaviti posledica u vidu viših cena za krajnje kupce. “Pošto je ASP (prosečna cena prodatog proizvoda) veći, imamo određenog prostora, ali definitivno su troškovi veći nego u Kini. U to nema nikakve sumnje, posebno jer smo proveli decenije unapređujući efikasnost kineskih pogona i izrađujući najbolji lanac snabdevanja. Sada moramo da se vratimo na Tajvan i cene će definitivno biti veće,” rekao je Chiang.

Većina kompanija su prihvatile na sebe inicijalni talas carina od 10%, tako da to nije rezultovalo značajnijim uvećanjem finalnih cena proizvoda. Sa druge strane, žrtvu je podneo marketing, pošto je smanjen obim promocija. Chiang je u intervjuu potvrdio da će carine od 25% definitivno rezultovati većim cenama laptopa, monitora, televizora, grafičkih karti i matičnih ploča, ali do koje mere, ostaje da se vidi. Takođe je rekao da na Tajvanu postoji veliki izazov zbog nedostatka adekvatne radne snage. Samo u kineskoj Guangdong provinciji je bilo preko 100 miliona stanovnika, dok ceo Tajvan ima 23 miliona stanovnika. Posebno je taj problem izražen u sezonskim intervalima, kada je potrebno ogromno povećanje broja radnika – na primer, sa 5.000 na 100.000 radnika. Takođe, tu su i razni infrastrukturni problemi, te pristup energetskim izvorima i vodi.

“Iskreno govoreći, cena R&D inženjera na Tajvanu i u Kini je danas manje-više ista.”

Svi ovi problemi se neće moći rešiti preko noći i Chiang kaže da već razmatra više novih postrojenja u Vijetnamu, na Filipinima i u Indoneziji. Takođe, očekuje da će robotizacija i automatizacija proizvodnje pomoći u problemima koje će predstavljati nedostatak radne snage. No, Chiang je istakao da je to bio problem i pre carinskog rata, budući da su troškovi rada (čitati: kineske plate) postajali sve veći i veći.

“Sve u Kini postaje sve skuplje i skuplje. Iskreno govoreći, cena R&D inženjera na Tajvanu i u Kini je danas manje-više ista. Kako se izboriti sa rastućim troškovima? Automatizacijom, tako da se sve manje oslanjate na manuelni rad.”

Čak i ukoliko bi se carinski rat okončao sutra, Chiang ne očekuje da bi kompanije vraćale proizvodna postrojenja na tlo Narodne Republike Kine. Takođe, ističe da se proizvodnja prosto ne može u potpunosti izmestiti iz Kine, niti MSI to planira. “Ne, kada odlazite, sigurno ne možete sve poneti sa sobom. Dosta toga zavisi i od konkretnih proizvodnih linija. Već 50% proizvodnje servera je prebačeno na Tajvan i očekujemo da ćemo gotovo sve preseliti na Tajvan iz tog domena. No, grafičke karte i matične ploče ne možemo tek tako da izmestimo.”

No, zanimljivo je da je MSI u određenom smislu profitirao od carina. SAD tržište čini oko 25% prodaje ove kompanije, a Chiang je naveo primer da su u grafičkim kartama postali broj 1 na području SAD. “Danas smo najveći isporučilac grafičkih karti u SAD, zahvaljujući tome što EVGA, koji je bio lider tržišta, nije bio u stanju da se tako brzo prilagodi carinskom ratu. Tako smo postali broj 1. Za neke stvari dobro, za neke stvari loše, tako na kraju ispada. Ukoliko budemo kompetitivni sa cenama, definitivno možemo da prigrabimo deo tržišnog udela.”

“U Kini očekuju da će carinski rat trajati do 2030. godine. Možete li zamisliti to?”

Najzad, MSI CEO kaže da očekuje da ovo nesigurno stanje potraje godinama. “Nesigurnost će trajati godinama u svakom slučaju. Danas sam pročitao izveštaj iz Kine. Tamo očekuju da će carinski rat trajati do 2030. godine i spremaju se za njega. Možete li uopšte zamisliti to?”

Izvor: Tom’s Hardware

Podelite s prijateljima

Tweet