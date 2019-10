MTS: Optika na pragu polovine domaćinstava u Srbiji

Ako se kao početak digitalne revolucije označi trenutak kada su mikročipovi i Internet ušli u širu upotrebu, nova faza nastupila je optičkim prenosom podataka korišćenjem lasera. Kakav je potencijal ovog medijuma, govori i podatak da jedno optičko vlakno ima raspoloživi opseg od 25.000 GHz, što je gotovo 1.000 puta više od ukupno raspoloživog radio‑spektra na čitavoj planeti

Optička mreža zato predstavlja pravi odgovor na sve veće zahteve za prenosom podataka u svetu u kome digitalne tehnologije postaju značajan deo svakodnevnog života i osnov razvoja privrede i društva u celini. Međutim, velika ulaganja u onaj poslednji segment pristupne mreže do korisnika, last mile, predstavlja izazov na koji se telekomunikacioni operatori ne odlučuju tako lako. Svest o značaju digitalne transformacije našeg društva u Telekomu Srbija pretočena je u poslovnu ideju najvećeg infrastrukturnog prilagođavanja same kompanije i označio je početak „All IP projekta“.

Realizacijom ovog projekta, do sada je izgrađeno stotine kilometara podzemne infrastrukture i položeno više od 4.000 kilometara optičkog kabla, čija vlakna mogu četiri puta da obmotaju planetu. Na taj način, više od 700.000 domaćinstava do kraja 2019. godine dobiće mogućnost pristupa brzom, stabilnom i bezbednom Internetu. Pokrivenost domaćinstava u Srbiji FTTH/B/C (Fiber to the Home/Building/Curb) mrežom Telekoma Srbija porašće s početna dva odsto na oko 30 odsto. Hrabru poslovnu ideju morao je da prati i najveći investicioni ciklus, tako da će do kraja ovog procesa biti uloženo više od 150 miliona evra. U narednom periodu, optička mreža Telekoma Srbija stići će do praga oko milion domaćinstava u Srbiji, što je više od 40 odsto od ukupnog broja.

Pozitivni efekti širenja optičke mreže

Izgradnjom optičke infrastrukture, Telekom Srbija teži da posredno jača i privredni potencijal samog društva. Prema istraživanjima Svetske banke, utvrđena je jasna korelacija između razvoja širokopojasne infrastrukture i rasta BDP‑a. Na osnovu rezultata njihovih analiza proizlazi da 10 odsto rasta u korišćenju širokopojasnog pristupa dovodi do 1,4 odsto rasta BDP‑a. Slična međuzavisnost postoji i kada je u pitanju zaposlenost, tvrde zvaničnici Svetske banke. Domaći IT sektor već godinama beleži rast i prošle godine je zabeleženo rekordno povećanje izvoza IT usluga, koje je iznosilo 26 odsto, najveće od svih industrijskih grana bilo da se radi o prometu roba ili usluga.

Neposredno, kroz realizaciju „All IP projekta“ uposlen je veliki broj domaćih kompanija s više stotina zaposlenih. Samim tim, ovaj projekat je postao značajan zamajac razvoja naše telekomunikacione industrije. Isto tako, nabavkom pratećeg alata i materijala koji su delom domaće proizvodnje, Telekom Srbija doprinosi daljem razvoju domaće privrede.

Modernizacija mora da obuhvati i manja mesta

Telekom Srbija je prisutan u gotovo svakom kutku Srbije i kompanija se oduvek zalagala za ravnomerni regionalni razvoj. Suprotno nekim strahovanjima da će modernizacija infrastrukture zaobići manja mesta zbog ekonomske neisplativosti, ovim projektom je predviđeno dovođenje optike do velikog broja domaćinstava koja se ne nalaze u većim gradovima ili regionalnim centrima. Uskoro će i žitelji manjih mesta širom Srbije imati priliku da pristupe svim multimedijalnim servisima koje mts nudi svojim korisnicima putem najsavremenije i najkvalitetnije infrastrukture.

Danas su servisi na optičkoj mreži već dostupni korisnicima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Subotici, Smederevu, Vršcu, Obrenovcu, Užicu, Novom Pazaru, Kraljevu, Čačku, Jagodini, Negotinu i Boru, a uskoro i u Kruševcu, Raškoj, Vrnjačkoj banji, Valjevu, Ubu, Pančevu, Požarevcu, Somboru, Kikindi, Zrenjaninu, Leskovcu i mnogim drugim mestima.

Modernizacija infrastrukture Telekoma Srbija kroz „All IP projekat“ u najvećoj meri sprovedena je putem GPON tehnologije. Brojne prednosti ove tehnologije uglavnom su poznate – ona omogućava pouzdan pristup Internetu velikog propusnog opsega, kao i mogućnost uvođenja širokog izbora HD televizijskih kanala, uključujući ponudu 4K video sadržaja. Kako brzine prenosa podataka sada dostižu jedan gigabit u sekundi, korisničke mogućnosti su praktično neograničene. Igranje online video‑igrica sada se odvija bez zadrške zbog povećane brzine odziva, čime se gotovo ukidaju kašnjenja.

Zahvaljujući takvim karakteristikama ove tehnologije, Telekom Srbija je mogao da razvije portfolio novih usluga za privatne i poslovne korisnike. Takvu novinu predstavlja i mogućnost da privatni korisnici imaju brzine do jednog gigabita u sekundi. U domaćinstvima se danas iz dana u dan povećava broj uređaja koji se povezuju na Internet i zahtev za brzinom drastično se povećao. Modernizacijom infrastrukture i uvođenjem optičkog pristupa izlazi se u susret upravo tim zahtevima. Takođe, Telekom Srbija nudi i neke potpuno nove usluge, poput Smart Home usluge ili video‑nadzora. Okrenuta tehnološkoj budućnosti, kompanija se aktivno priprema i za uvođenje 10G PON tehnologije (XG i XGS PON), dok će već izgrađena infrastruktura predstavljati osnov za mobilnu 5G mrežu, čija nas implementacija tek očekuje.

Modernizacija mora biti sveobuhvatan proces

Projekat ovakvih razmera bio je nesumnjivo veliki izazov i za tako veliki sistem kakav je Telekom Srbija. Slobodno se može reći da ne postoji organizaciona celina u kompaniji koja bar na neki način nije zahvaćena realizacijom tako sveobuhvatnog i kompleksnog projekta.

Tako zahtevno infrastrukturno unapređenje i uvođenje nove pristupne tehnologije morale su da prate i krupne procesne transformacije u samoj kompaniji. Pojavili su se brojni izazovi u organizacionoj sferi i IT podršci novouspostavljenim procesima. Ništa manji izazov nisu predstavljali i marketinški napori da se nova tehnologija približi tržištu. Odgovoran pristup na svim nivoima doprineo je, međutim, stabilnom rastu broja korisnika iz meseca u mesec, što upućuje na prave efekte modernizacije mreže. Težište aktivnosti se sada, nakon projektovanja i izgradnje osnovne infrastrukture, premešta ka poslednjem koraku u procesu modernizacije – pružanju svih servisa putem najboljeg tehnološkog rešenja, optičkog pristupa.

