Multi-cloud: najbolji poslovni model

Na VMware ForumAdria 2023 skupu, koji se održao sredinom maja u Šibeniku i gde su predstavljena najnovija VMware rešenja i proizvodi, imali smo prilike da porazgovaramo s Nenadom Aleksićem, regionalnim menadžerom prodaje za jugoistočni klaster srednje Evrope.

Živimo u eri digitalne transformacije i sveopšte digitalizacije. Koliko virtuelizacija doprinosi modernom poslovanju i koliko olakšava firmama svaku vrstu prilagođavanja u današnjem svetu?

Serverska virtuelizacija je postala standard u kompanijama i organizacijama, nešto što se podrazumeva, i nešto bez čega danas nijedan data centar, bio on u vlasništvu kompanije koja ga koristi ili u vlasništvu cloud provajdera, jednostavno ne može. Većina servera koji danas izlaze na tržište već dolaze s preinstaliranom tehnologijom virtuelizacije, a u najvećem broju slučajeva to je VM­ware-ova tehnologija.

Razlog tome su fleksibilnost i automatizacija koje omogućava tehnologija virtuelizacije, odnosno, kako danas to zovemo, softverski definisani data centri. To je nešto što je ključno za uspeh kompanija, jer pruža veću otpornost na eventualne padove sistema, omogućava veću fleksibilnost i, možda najbitnije za moderno poslovanje – veću brzinu.

Nenad Aleksić, regionalni menadžer prodaje za jugoistočni klaster srednje Evrope

Na primer, uslovi na tržištu su takvi da je određenoj kompaniji ili organizaciji potrebna neka nova aplikacija kako bi ostala konkurentna. Kada bi se taj proces radio manuelno – od pravljenja virtuelnih mašina, preko definisanja skladištenja, kreiranja mreže i postavljanja bezbednosnih parametara – to bi moglo da traje nedelju, dve, čak i do mesec dana, a to je za biznis potpuno neprihvatljivo. Zato je virtuelizacija, odnosno softverski definisani data centar, jedini odgovor za ostvarivanje potrebne brzine (time to market) za sve one aplikacije od kojih današnje poslovanje, na kraju krajeva, zavisi.

Zbog čega je multi-cloud toliko važan u današnje vreme? Da li je multi-cloud budućnost bez alternative?

Kroz rad s klijentima i sprovođenje istraživanja vidimo da veliki broj kompanija definiše koji će cloud koristiti u zavisnosti od konkretnog slučaja i poslovnog scenarija koji žele da sprovedu u delo – bilo da je u pitanju neka aplikacija, veštačka inteligencija ili nešto treće što je aktuelno u njihovom poslovanju. Nije svaki cloud podjednako dobar za svaku situaciju. Upravo to je razlog zašto je multi-cloud zaživeo kao realnost. Po VMware-ovom istraživanju iz 2022. godine, više od 60 odsto kompanija koje imaju cloud strategiju zapravo koriste više od dva cloud-a. Trenutni prosek je 2,2 cloud-a, s predikcijom da će do kraja 2023. taj broj biti blizu tri.

Ono što se postavlja kao prioritet jeste da iz okruženja koje mi sad zovemo cloud haos, gde različite aplikacije koriste različite cloud-ove, različite menadžment alate i veštine ljudi koji upravljaju tim cloud-ovima, dođemo u ono što mi u VMware-u zovemo cloud smart, a to je jedinstvena platforma koja može da funkcioniše u bilo kom cloud-u, sa objedinjenim menadžmentom koji omogućava upravljanje svim resursima iz jedne jedinstvene konzole i, na kraju, unifikacija veština ljudi koji će svim tim upravljati. Dakle, VMware-ova multi-cloud strategija je da omogući cross-cloud servise koji bi, bez obzira na to gde se cloud nalazi, omogućili korisnicima da na jedinstveni način upravljaju i koriste sve svoje digitalne resurse.

Koja su to rešenja i benefiti koje VMware nudi u multi-cloud modernom poslovanju? Gde očekujete da će tržište biti posle 2030?

Ne bih bio toliko hrabar da dajem predikciju o tome kako će tržište izgledati za sedam-osam godina, ali ono u šta sam siguran jeste da je multi-cloud najbolji model za poslovanje kompanija i organizacija u ovom trenutku i bliskoj budućnosti, i verujem da će se multi-cloud kao koncept i dalje širiti. Živimo u trenutku susreta dva različita sveta u aplikativnom smislu. Prvi su legacy aplikacije pisane u prethodnih desetak godina i više, a drugi je koncept modernih aplikacija koje koriste kontejnere i mikroservise, sada aktuelan. Ono što izdvaja VMware jeste to što korisnicima daje punu slobodu – bilo koji cloud, bilo koji tip aplikacije kojoj se pristupa s bilo kog uređaja, bio to računar, telefon ili neki smart edge uređaj, na bilo kojoj lokaciji.

Vidimo da se različiti cloud provajderi sve više fokusiraju na različite specifičnosti i niše u okviru svojih cloud ponuda, prateći potrebe tržišta. Imamo i lokalne cloud provajdere koji državama omogućavaju da svojim građanima pružaju savremene, brze i bezbedne usluge, uz istovremeno poštovanje zabrane da se podaci o lokalnom stanovništvu nalaze van teritorije te zemlje. Zatim, tu su i privatni data centri, koji su takođe cloud-ovi u okviru određene kompanije, čije je poslovanje takvo da neke njihove aplikacije, iz različitih razloga, jednostavno ne mogu da se nalaze van okvira kompanije. Ovakva cloud okruženja, koja postoje uz opšte poznate hyperscaler-e, omogućavaju neometano poslovanje kako kompanija i organizacija, tako i javnih institucija, obezbeđuju konkurentnost na tržištu i moderne usluge za klijente, a to se onda odražava i na sliku lokalnih i nacionalnih ekonomija u kojima posluju.

Na osnovu iskustva koje VMware kao kompanija ima, s kakvim preprekama se susrećete, postoji li bojazan prosečnih kompanija sa ovih prostora od prelaska na takav tip poslovanja (cloud odnosno multi-cloud)?

Svaka promena, posebno konceptualna kao što je poslovanje u multi-cloudu, nije laka i kompanije je ne prihvataju zdravo za gotovo, a po mom mišljenju, i ne treba. Migracija u cloud, bar ako pričamo o onom klasičnom javnom cloud-u, nešto je o čemu se priča poslednjih petnaestak godina. Taj proces nije lak. Zahteva transformisanje veština ljudi koji se bave implementacijom cloud rešenja, uz istovremenu transformaciju aplikacija. Aplikacije koje danas rade u nekom privatnom data centru ne mogu preko noći da pređu u javni cloud i da tek tako počnu da funkcionišu odatle. Postoji procedura refaktoringa i replatforminga aplikacija, koja je, doduše, daleko jednostavnija ukoliko se korisnici opredele za VMware kao osnovnu platformu u privatnom data centru i VMware u bilo kom drugom cloud-u, jer u tom slučaju se radi na istoj tehnologiji pa nema otežavajućih faktora.

Što se tiče lokalnog tržišta, mislim da su izazovi slični onima s kojima se suočavaju i kompanije na globalnom nivou, samo na drugačijoj skali, jer smo manji u odnosu na neka velika tržišta. VMware se uvek trudi da neumorno radi s krajnjim korisnicima na lokalu, kroz konsalting po pitanju onoga šta bi moglo da bude najbolje rešenje za njih. S druge strane, VMware se kao kompanija 100 odsto bazira na indirektnom modelu rada, što znači da se krajnjom prodajom i implementacijom naših rešenja bave lokalni partneri, odnosno lokalne IT kompanije. Zato mnogo ulažemo i u njihov razvoj i edukaciju. Naši klijenti, i u Srbiji i u regionu, većinom su državne institucije, banke, telekomunikacioni provajderi i velike proizvodne industrijske kompanije, i svi oni polako idu multi-cloud putem, svako svojim tempom, ali ka istoj destinaciji i sa zajedničkim ciljem stalnog unapređenja poslovanja i usluga koje nude.

Korisna adresa: www.vmware.com

Podelite s prijateljima

Tweet