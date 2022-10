Musk najavio proizvodnju Tesla Semi kamiona

Prve isporuke se očekuju u decembru. Prvi kupac je Pepsi.

Pepsi je naručio 100 vozila od Tesle još 2017.godine

Tesla je dugo odlagala proizvodnju Tesla Semi kamiona. Međutim, proizvodnja konačno počinje. Prve isporuke se očekuju od 1. decembra, objavio je Musk na Twitter-u.

Kada je proizvođač automobila predstavio Tesla Semi još 2017. godine, očekivalo se da će početi proizvodnju do 2019.godine. To se nije dogodilo. Zatim, Musk je rekao zaposlenima u mejlu još početkom 2020.godine da je „vreme da se učini sve i dovede Tesla Semi do masovne proizvodnje“.

U aprilu te godine, kompanije je objavila da ponovo odlaže isporuke do 2021.godine.

Nažalost, ni 2021.godina nije bila godina za Tesla Semi kamion. Tesla je obavestila akcionare da će isporuke biti odložene do 2022. godine zbog nestašica u globalnom lancu snabdevanja koje utiču na tehnološku i automobilsku industriju. Takođe, kompanije je tada najavila i probleme zbog svojih tada ograničenih proizvodnih mogućnosti baterijskih ćelija 4680.

Musk nije direktno rekao da su problemi sa nedostatkom komponenti za Tesla Semi rešeni. Međutim, kompanija je počela proizvodnju vozila i određen je datum početka isporuka. Tesla mora da ima dovoljno delova da napravi Tesla Semi za svog prvog kupca.

Prva serija vozila biće isporučena Pepsiju. Pepsi je naručio 100 vozila od kompanije još u decembru 2017.godine. Takođe, i druge velike kompanije su naručile kamione od Tesle, uključujući Walmart i UPS.

U maju ove godine, proizvođač automobila je otvorio rezervacije za kupce uz depozit od 20.000 dolara. Cena Tesla Semi kamiona je između 150.000 i 180.000 dolara, u zavisnosti od dometa koji može da dostigne. Sa jednim punjenjem može preći i do 800km.

Izvor: Engadget

