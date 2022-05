Musk pauzirao kupovinu Twittera

Elon Musk je objavio da je njegov ugovor sa Twitter-om na čekanju dok ne dobije više informacija o tome koliko lažnih naloga postoji na Twitter-u.

Taktika odlaganja?

U naknadnom tvitu, Musk je dodao da je „još uvek posvećen kupovini“. Akcije Twitter-a pale su za 18 odsto nakon Musk-ove objave, ali su se naknadno smanjile nakon drugog tvita.

Musk je prošlog meseca najavio da namerava da kupi Twitter za 44 milijarde dolara. Zatim je postavio tvit u kojem je napisao da će jedan od njegovih glavnih prioriteta biti uklanjanje „spam robota“ sa Twitter-a. Čak i pre objave, tržišna vrednost kompanije je pala na 9 milijardi dolara ispod ponuđene cene zbog zabrinutosti oko ugovora.

Musk, za koga se očekuje da će biti privremeni izvršni direktor Twitter-a, ako odluči da odustane, morao bi da plati naknadu od milijardu dolara. Musk-ovo bogatstvo vredi više od 220 milijardi dolara. Takođe, Musk rekao da će ukinuti zabranu koju ima bivši predsednik Donald Tramp na Twitter-u ako preuzme kompaniju.

„Trajne zabrane treba da budu izuzetno retke i zaista rezervisane za naloge koji su botovi, prevare ili spam nalozi. Mislim da nije bilo ispravno zabraniti Donalda Trampa“, rekao je Musk. „Mislim da je to bila greška, jer je to otuđilo veliki deo zemlje i nije na kraju dovelo do toga da Donald Tramp nema glas“.

Kako Bill Gates komentariše Musk-ovu kupovinu?

Bill Gates je upozorio da bi Musk mogao učiniti Twitter „gorim“. Gates je rekao da je nejasno kako će Musk promeniti Twitter ako preuzme vlasništvo, a istovremeno je izrazio zabrinutost zbog širenja dezinformacija na platformi.

Gates je nastavio sa pitanjem šta je Musk-ov cilj sa Twitter-om i da li je njegova želja da promoviše slobodu govora razumna. „Koji su njegovi ciljevi za ono što će na kraju biti? Da li se to poklapa sa ovom idejom o manje ekstremnim lažima koje se tako brzo šire i čudnim teorijama zavere? Da li on deli taj cilj ili ne?” rekao je Gates.

Pre nego što je Musk dao svoju ponudu za direktnu kupovinu Twitter-a, nije otkrio svoj udeo od 9 odsto u kompaniji u okviru obaveznog 10-dnevnog roka SEC-a. Federalna trgovinska komisija ispituje vreme kada je Musk otkrio svoj udeo. Prema izveštajima Bloomeberg-a, FTC posebno razmatra samu akviziciju, iako mnogi stručnjaci ne očekuju da će ugovor izazvati zabrinutost protiv monopola.

Susannah Streeter, analitičarka za investicije i tržišta, rekla je da će se neki verovatno pitati da li su lažni nalozi pravi razlog za ovu taktiku odlaganja. „Cena od 44 milijarde dolara je ogromna i možda je to strategija da se smanji iznos koji je Musk spreman da plati za kupovinu platforme“, rekla Susannah.

Izvor: CNBC

