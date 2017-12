Muzički dronovi sprečavaju zaposlene da rade prekovremeno

Kultura življenja u Japanu ohrabruje prekovremeni rad, a zbog osećaja odanosti koji zaposleni imaju u odnosu na kompaniju, što predstavlja ozbiljan problem, budući da ugrožava privatan život i porodicu, ali i dovodi do smrti koje su mogle da se izbegnu regulisanjem radnog vremena. Upravo je to razlog zbog kojeg je Taisei, kompanija koja stoji iza izgradnje Olimpijskog stadiona u Tokiju, pronašla pomalo neobičan način da kontroliše radno vreme zaposlenih, te angažovala dronove čiji je zadatak da radnike pošalju kućama kada za to dođe vreme.

T-Frend dronovi su sigurnosne letelice, koje nadgledaju poslovni prostor uz pomoć kamere, a osnovni zadatak im je da nadleću zaposlenog čije je radno vreme isteklo, puštajući mu “Auld Lang Syne” – numeru koja u Japanu uglavnom označava kraj radnog vremena, te zatvaranje nekog objekta – sve dok ovaj ne odluči da krene kući. Ideja je bila da muzika, te zujanje dronova, onemoguće koncentraciju, te radnike spreče da nastave sa radom po isteku radnog vremena.

Dronovi su samoupravljivi, te im nije neophodan GPS da bi pronašli određenu lokaciju, a u Japanu mogu da se iznajme po ceni od 443 dolara na mesečnom nivou.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet