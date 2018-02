MWC 2018: Zvanično predstavljeni Samsung Galaxy S9 i S9+ telefoni

Kompanija Samsung Eletronics predstavila je danas Galaxy S9 i S9+ pametne telefone.

Sa najboljom kamerom do sada, inovativni Galaxy S9 i S9+, napravljeni su tako da odgovaraju povećanoj potrebi za komuniciranjem i naprednim mogućnostima fotografisanja, video zapisa i emotikona. Uređaji stižu redizajnirani, s novim dvostrukim objektivom blende koji dodatno poboljšava inovativnu kameru za snimanje pri slabom osvetljenju, sa Super Slow-mo video zapisom i personalizovanim AR emotikonima.

Zahvaljujući snažnim stereo zvučnicima razvijenim u saradnji s kompanijom AKG, Dolby Atmos surround zvuku i ekranu od ivice do ivice, Galaxy S9 i S9+ pružaju brojne mogućnosti koje će zadovoljiti i najzahtevnije korisnike. Pred toga, oba uređaja imaju novu SmartThings aplikaciju, koja ujedinjuje postojeće IoT usluge u jedinstveno pametno isksustvo.

Koliko košta Samsung Galaxy S9 (+) u Srbiji

Galaxy S9 i S9+ u Srbiji biće dostupni od 16. marta 2018. godine, u ponoćno crnoj, koralno plavoj te novoj purpurno ljubičastoj boji. Za punu listu specifikacije posetite oficijelni sajt.

Kupci koji unapred naruče (preorder) svoj Galaxy S9 ili S9+ kod ovlašćenih Samsung partnera do 8. marta uštedeće do 47.725 dinara prilikom otkupa starog telefona za novi Galaxy, koji će dobiti na kućnu adresu nedelju dana pre početka prodaje. Oni koji novi Galaxy naruče unapred od 9 do 15. marta, takođe će moći da uštede prilikom otkupa starog telefona, a novi će preuzeti na dan početka prodaje, 16. marta.

Novi Samsung Galaxy S9 modeli su privukli veliku pažnju i pre nego što su zvanično predstavljeni u Barseloni na MWC 2018.

