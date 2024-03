MWC 2024: putovanje u (mobilnu) budućnost

Mobile World Congress 2024, najveći i najuticajniji događaj u mobilnom ekosistemu, u organizaciji GSMA, održan je od 26. do 29. februara u Barseloni. U tom periodu, sajamski kompleks Fira Gran Via bio je epicentar dešavanja u kome su predstavljeni i najavljeni najnoviji trendovi u domenu mobilnih tehnologija.

To je bilo mesto susreta globalnih mobilnih operatora, proizvođača telefona i opreme neophodne za prenos mobilnih signala, kao i ljubitelja svih vrsta mobilnih tehnologija. Iako je u svojoj suštini u pitanju komercijalni sajam koji po tradiciji posećuju desetine hiljada izvršnih direktora kompanija iz sektora mobilnih komunikacija, ovo je i mesto na kome se predstavljaju inovacije koje će pokretati svet komunikacija u narednim godinama i decenijama.

Brojke u porastu

Do trenutka završetka ovog teksta nisu bile objavljene zvanične brojke o ukupnom broju izlagača i posetilaca. Bez obzira na to, evidentno je da se događaj vraća na stazu stare slave, na put koji je započet pre nego što je epidemija koronavirusa privremeno zatvorila vrata sajamskim dešavanjima. Pre pola decenije, poslednji pre-COVID sajam, MWC 2019, postavio je rekord po broju posetilaca, kojih je bilo više od 109.000. Nakon što je 2020. godine sajam otkazan, godinu dana kasnije održan je „polunormalan” sajam sa oko 50.000 posetilaca. Od tada je rast interesovanja nastavljen visokim tempom – 2022. godine ga je posetilo skoro 60.000, a prošle godine više od 88.000 posetilaca. GSMA smatra da će i ove godine taj rast biti nastavljen i da će po zatvaranju kapija biti zabeleženo više od 90.000 posetilaca.

Segmenti MWC 2024 sajma

Nekada je MWC pokrivao uglavnom inovacije na polju mobilnih telefona i prateće mrežne infrastrukture. Danas, kada je svaka tehnologija „povezana tehnologija” i protkana AI funkcionalnostima, teško ih je razgraničiti. Zato MWC 2024. obuhavta mnogo šire polje interesovanja i ne fokusira se samo na mobilni segment već i na prateće tehnologije koje s njim idu ruku pod ruku. On otkriva kako povezanost uređaja i tehnologija podržava poslovanje i industrijske aplikacije upotrebom AI, IoT uređaja i quantum computing-a. Pokazalo se i da ove tri tehnologije predstavljaju nosioce razvoja komunikacija sledeće generacije.

MWC je, naravno, i dalje najvažniji događaj za predstavljanje proizvoda iz domena mobilnih tehnologija. Za široke narodne mase su najinteresantnije premijere mobilnih telefona i drugih uređaja, ali sa industrijske strane su mnogo važnije mobilne tehnologije koje će biti pokretačka snaga povezivanja tih novih uređaja.

Segment sajma Journey to the Future istražuje kako će mobilne tehnologije transformisati buduće industrije, zajednice, ali i naše živote. To uključuje najrazličitije tehnologije „nove generacije”, kao što su električni leteći automobil koji je odobrila Federalna uprava za avijaciju SAD, čipovi zasnovani na moždanim ćelijama, dronovi sa AI pogonom, leteći roboti za mapiranje teško pristupačnih terena… Ovde su mogli da se vide najrazličitije prezentacije, ali i da se probaju tehnologije koje će (možda) jednog dana preobraziti naše svakodnevne rutine.

Segment Digital Planet uključuje angažovanje aplikacija, tehnologija reklamiranja, elektronskog poslovanja i profesionalaca u oblasti marketinških komunikacija, dok su u tzv. Paviljonima predstavljene inovacije raspoređene prema državama ili regionima. Connected Industries deo ponudio je uvid u Industriju 4.0, sa akcentom na digitalnu transformaciju u proizvodnji, pametnoj mobilnosti, sportu, zabavi, fintech industriji i e-trgovini.

Ne smemo da zaboravimo ni 4YFN, partnerski događaj MWC-a, fokusiran na startape, koji je ove godine proslavio prvu deceniju postojanja. Taj segment čini MWC istovremeno i jednim od najvažnijih startap događaja u Evropi. Tokom prethodne decenije, 4YFN je povezao više od 9200 malih kompanija s više od 5400 investitora. Ove godine na 4YFN-u učestvovalo je više od 800 startap kompanija, što je dosadašnji rekord. Jedan od najinteresantnijih detalja ovog (pod)događaja je 4YFN Award ceremonija, u kojoj se finalisti uživo, pred publikom i investitorima, bore da pridobiju njihovu pažnju i finansijska sredstva za obezbeđivanje daljeg poslovanja.

Hologramska interaktivna tehnologija kompanije Holoconnects

I konačno, u okviru MWC-a 2024. održano je 335 sesija, uključujući i devet glavnih predavanja koja su održali menadžeri globalnih kompanija.

Najzastupljenije teme

Ako bismo pokušali da sumiramo najznačajnije teme koje su se prožimale kroz ovogodišnji sajam, to bi svakako bile 5G tehnologija i njeni naslednici, povezivanje svih uređaja, humanizacija AI tehnologija I, naravno, digitalna transformacija poslovanja.

Održivost je tema koja je postala neizostavni deo svakog tehnološkog sajma, pa ni ovaj nije izuzetak. Na MWC-u je moglo da se vidi mnogo novih ideja i rešenja koja u obzir uzimaju očuvanje naše planete, od energetike i transporta, pa sve do odlaganja otpada. A svima je zajednička jedna stvar – ta rešenja su postala moguća zahvaljujući inovacijama na polju konektivnosti. Kao primer takve sinergije pomenućemo Agrepix rešenje za preciznu poljoprivredu. Pojam ‘precizna poljoprivreda’ označava tehnologiju koja smanjuje troškove i povećava proizvodnju i kvalitet proizvoda. Podaci se prikupljaju upotrebom kvada opremljenog inteligentnim senzorima sposobnim da detektuju količinu ploda s preciznošću od 95 procenata. Dobijeni podaci se obrađuju upotrebom Big Data, veštačke inteligencije i mašinskog učenja, obezbeđujući dovoljno statističkih podataka za donošenje pametnijih i održivijih odluka u industriji proizvodnje svežeg voća, što vodi i do generisanja većeg profita za kompaniju.

Sajam je imao poseban deo posvećen izlagačima u oblasti zdravstva. Oni su predstavili rešenja koja unapređuju načine dobijanja medicinskih dijagnoza i tretmana za pacijente, upotrebom najnovijih tehnologija. Kompanija ISDIN je, na primer, predstavila najnovije rešenje za UV kamere, koje u realnom vremenu demonstrira zaštitu koju stvaraju kreme za sunčanje od UV svetlosti, utirući put za efikasnije otkrivanje kožnih bolesti. Cortical Labs je razvio rešenje biološke inteligencije, nastalo spajanjem živih moždanih ćelija s računarskim uređajima. Ovo rešenje je sposobno da samostalno igra Pong, ali i da unapređuje svoje veštine uz kontinuirano učenje.

Svoje mesto u Putovanju u budućnost rezervisala je i veštačka inteligencija. Osim što se pojavljuje na mobilnim telefonima, s ciljem da pomogne individualnim korisnicima u pronalaženju nekih informacija, pokazano je kako AI može da se upotrebi i u mnogo širem, društveno korisnijem smislu. To je demonstrirala i prezentacija katalonskih policijskih snaga, Mossos d’Esquadra, koja je imala svoj štand na ovom sajmu. Ona je predstavila rešenja sa ugrađenom veštačkom inteligencijom za podršku operacijama u brojnim oblastima. Na sajmu su predstavljene samo neke od primena AI-a u cilju efikasnijeg sprovođenja zakona. Među njima je i dron sa integrisanim AI sistemima za automatizovano prikupljanje podataka, koji obezbeđuje lakše otkrivanje, klasifikaciju i praćenje pokretnih ciljeva.

4YFN, partnerski događaj MWC-a fokusiran na startape, proslavio je prvu deceniju postojanja

Mobilnost je lajtmotiv ovog sajma, ali se ona ne odnosi samo na komunikaciju već i na transport. Decenijama ljudi sanjaju o futurističkim gradovima s letećim automobilima, platformama i hoverbordima… Alef Aeronautics je pokazao da ova vizija (ili makar jedan njen deo) možda i nije tako daleko kao što smo mislili. Ova kompanija je predstavila električni dvosed, dizajniran da se vozi po ulici kao klasičan automobil, ali sposoban i da vertikalno uzleti kad se za tim ukaže potreba i da preleti iznad gužve. Osam moćnih propelera, postavljenih ispod vozila, obezbeđuju da Model A ne zahteva poletno-sletnu pistu, a maksimalni domet leta je 170 km. Posetioci sajma su na štandu ove kompanije mogli da vide kako izgleda potencijalno brži, lakši i prilagodljiviji način putovanja u budućnosti.

Bilo da se radi o pametnim ogledalima, modernizovanim sistemima za upravljanje zalihama ili dronovima za isporuku, povezane tehnologije postaju sastavni deo tih sistema. One danas mogu da se primene u svim oblastima maloprodaje, a zajednička crta svakog rešenja u tom domenu je da se klijentima obezbede neprimetna praktičnija iskustva. Jedno od rešenja u tom domenu je samostalno Barista on Demand vozilo kompanije Rhea. Napajano obnovljivim izvorima energije, ovo vozilo omogućava korisnicima da naruče svoju kafu putem aplikacije, koja će im se isporučiti autonomnim vozilom. Ovim se transformiše tradicionalni model kupovine kafe za put u prodavnici, praktičnijim i ekološki održivijim rešenjem, koje korisnicima štedi vreme.

Autonomno vozilo koje dovozi naručenu kafu

U ovu grupu mogli bismo da svrstamo i Temi robota, efikasnog, multifunkcionalnog i jeftinog radnika koji je na raspolaganju klijentima 24/7. Postoji u više varijanti i može da se upotrebi za obavljanje uobičajenih ponavljajućih poslova, gde je fokus na efikasnosti, a ne na kompleksnosti. Ovo je klasičan primer Robot as a Service (RaaS) rešenja, autonomna platforma zasnovana na veštačkoj inteligenciji, pametnim asistentima i cloud-zasnovanim servisima. Može da se upotrebi za daljinsko povezivanje pacijenata s lekarima, za isporuku dokumenata i stvari po kancelarijama, za pomoć pri usluživanju klijenata u prodavnicama… praktično svuda gde je neophodna pomoć klijentima u navigaciji ili povezivanju s profesionalcima koji nisu trenutno dostupni na mestu gde se klijent nalazi.

Možda najatraktivnija tehnologija u ovom segmentu bila je Holoblox, hologramska tehnologija kompanije Holoconnects. U pitanju su veliki hologramski ekrani koji mogu da se spajaju i da naprave interaktivne hologramske zidove. Ova tehnologija je već u upotrebi, a koriste je UNICEF, Ujedinjene nacije, Nike, Vodafone, BMW, Deloitte, T-Mobile…

Trendovi

5G tehnologija još uvek nije u potpunosti zaživela, ali je (skoro) sve spremno za nju. Mnogi noviji modeli mobilnih telefona imaju 5G čipove u sebi i čeka se samo da ona postane dostupna na većem broju lokacija. Iako izgleda da se to sporo dešava, 5G je do sada najbrže rastuća tehnologija brzog pristupa. Ako se nastavi trenutna stopa rasta, očekuje se da će polovina svih mobilnih konekcija biti 5G do 2030. godine. Zato je jedna od najvažnijih tema MWC-a bila monetizacija 5G investicija, kako na B2B, tako i na B2C frontovima. Kao jedan od najrealnijih načina za monetizaciju pominje se fiksni bežični pristup. To je još uvek u domenu predloga, ali se vidi kao dodatak mobilnim uslugama širokopojasnog opsega. Iako je u razvijenim regionima fiksna telefonija u padu, 5G bi u ovom segmentu mogao da se probije na nerazvijenim tržištima, gde još uvek nedostaje infrastruktura fiksne telefonije. Takođe, prethodne dve godine udvostručio se broj operatora koji su počeli da testiraju ili su već ponudili 5G privatna bežična rešenja. Zato se očekuje da će ova godina biti u znaku širenja i privlačenja korisnika ovih rešenja.

Alef Aeronautics je prikazao leteći automobil za koji se nadaju da će biti u prodaji već sledeće godine

Uporedo s razvojem 5G mreže, razmišlja se i unapred. Nakon završetka 3GPP Release 18 specifikacija koje se očekuje sredinom godine, biće neminovan dolazak 5G-Advanced rešenja. Komunikacija između proizvođača na tu temu postoji već dve godine, pa je realno očekivati da će ova tehnologija uskoro ugledati svetlost dana, s ciljem da posluži kao međukorak do 6G.

Prošla godina bila je ključna za generativni AI, koji je tada postao mainstream. Istovremeno, 2023. je bila i godina u kojoj je većina kompanija, uključujući i telekomunikacione, počela da shvata potencijal veštačke inteligencije. Zato bi 2024. trebalo da bude godina u kojoj će doći do komercijalizacije Generative AI-a.

U okviru MWC 2024 održano je 335 sesija, uključujući i devet predavanja po pozivu, koja su održali menadžeri globalnih giganata

Naredni period mogao bi da prekine raspravu, šta je bolje – cloud ili edge. Pitanje više neće biti da li da se poslovanje obavlja u oblaku ili u kući, već kako da se oni integrišu na najbolji način. 5G evolucija zasnovana je na cloud arhitekturi, a 5G B2B aspiracije zahtevaju i cloud i lokalna sredstva, pa će zato to jedno slovo „i” postati sve važnije u ovoj sferi poslovanja.

Još jedan trend koji sigurno možemo da očekujemo u ovoj i narednim godinama jeste ubrzanje i pojednostavljenje eSIM usluga. Tokom 2023. eSIM usluge pokrenulo je oko 400 operatora u 116 država, što je veliko povećanje u odnosu na 2022. godinu. Ipak, najveći broj operatora još uvek ne nudi ovu uslugu. Zato se smatra da će ova godina doneti još veću podršku operatora, a da će do 2026. biti dovoljno mobilnih uređaja koji će ih podržavati da bi je i korisnici prihvatili u većoj meri.

Tehnologije za krajnje korisnike

Rešenja koja nose sav teret mobilnih tehnologija jesu interesantna, ali za posetioce su uvek najatraktivniji proizvodi koje mogu neposredno da koriste. Stoga i većina proizvođača telefona tempira da predstavi svoje novitete upravo na ovom sajmu.

Honor je na MWC-u 2024. najavio svetsku dostupnost Magic6 Pro telefona

Honor je na sajmu predstavio svoj novi vodeći model, Magic6 Pro. U fokusu ove kompanije je veštačka inteligencija, što se može videti i na predstavljenom telefonu. Magic6 Pro je izgrađen na AI tehnologijama, počev od novog MagicOS 8.0 sistema, pa do AI poboljšanja na polju fotografije. Po svemu sudeći, ovaj telefon će biti u najužem izboru za model s najkvalitetnijim kamerama u 2024. godini. Ne smemo da zaboravimo ni drugu generaciju silicon-carbon baterije koja je otporna na temperaturne razlike i znatno podiže prosečnu autonomiju telefona. U Honor-u su posebno ponosni na Magic Portal, AI funkcionalnost koja pojednostavljuje upotrebu aplikacija. Pored telefona, Honor je predstavio još nekoliko interesantnih uređaja – laptop MagicBook Pro 16 sa unapređenim procesorom i grafičkom kartom, kao i Honor Pad 9 sa ekranom od 12,1” i audio-podsistemom sastavljenim od čak osam zvučnika.

Xiaomi 14 Ultra – telefon zasnovan na HyperOS-u, s kamerama napravljenim u saradnji s Leicom

Xiaomi je akcenat stavio na Xiaomi 14 seriju telefona, kao i na prednosti koje im je donelo strateško partnerstvo s kompanijom Leica. Xiaomi 14 serija integriše najsavremenije procesore, značajna poboljšanja u tehnologiji hlađenja i produženi vek baterije, donoseći optimizovano iskustvo upotrebe. Ova serija zasniva se na Xiaomi HyperOS-u, koji je doživeo svoju premijeru nakon sedam godina razvoja. Na MWC-u, Xiaomi je predstavio još i Xiaomi PAD 6S Pro 12,4 tablet, Xiaomi Watch S3, Xiaomi Smart Band 8 Pro i Xiaomi Watch pametne satove i narukvice.

Xiaomi SU7 – električni automobil kompanije Xiaomi, prvi put prikazan u Evropi

Pored telefona i AIoT uređaja, Xiaomi je prvi put u Evropi prikazao i svoj električni automobil, Xiaomi SU7, koji je otvorio novu kategoriju proizvoda za kineskog giganta. I ne samo to, HyperOS i ovaj automobil predstavljaju sveobuhvatnu nadogradnju strategije kompanije, prelazeći sa Smartphone x AIoT na Human x Car x Home pametni ekosistem.

HMD Global je u saradnji s Mattel-om najavio preklopni retro telefon inspirisan Barbie lutkom

HMD, kompanija u čijem vlasništvu se poslednjih sedam godina nalazi Nokia, planira (konačno) da ponudi telefone pod svojim imenom. Za početak, odabrano je neobično partnerstvo – s kompanijom Mattel, a za leto je najavljen i prvi zajednički telefon na preklop, inspirisan Barbie lutkom. U pitanju je klasičan, retro preklopni telefon, bez pametnih funkcija, za koji HMD tvrdi da će korisnicima obezbediti preko potrebni digitalni detoks, pogađate u kojoj boji… Kompanija je najavila i planove za svoju novu razvojnu platformu koju su nazvali HMD Fusion.

AI postaje integralni deo svih novih Samsung-ovih uređaja

Samsung Electronics je za MWC spremio nova mobilna iskustva sa Galaxy AI tehnologijom, uz fokus na najnoviju Galaxy S24 seriju telefona. Kompanija je najavila da će AI biti proširen i na druge tipove uređaja, kao što su inteligentne zdravstvene funkcije na Galaxy Watch6 seriji, kao i na Galaxy Ring proizvodu koji je zvanično predstavljen na ovom događaju. Na Samsung-ovom štandu posetioci su mogli da se uvere u kvalitet Live Translate funkcije, tehnologije koja u potpunosti uklanja jezičku barijeru tokom telefonskih razgovora. Tu je i Circle to Search funkcija za intuitivnu i inteligentnu pretragu fotografisanih objekata i osoba, Note Assist, funkcija koja sažima i pojednostavljuje dugačke tekstove, kao i Generative Edit opcija za inteligentno pomeranje objekata na fotografiji. Pored toga, Samsung je prikazao i Galaxy Book4 seriju prenosivih računara čije je zvanično lansiranje bilo 26. februara.

Galaxy Ring – Samsung-ov prsten za praćenje zdravstvenog stanja

Kompanija je predstavila i svoju liniju inteligentnih proizvoda namenjenih praćenju zdravstvenog stanja, čiji deo je i pomenuti Galaxy Ring. Njegov zadatak je da pojednostavi praćenje zdravstvenog stanja i podrži zdraviji stil života, kroz Samsung Health digitalnu platformu.

Motorola je pokazala da savitljivi telefoni ne moraju da budu samo na preklop

Motorola je prikazala koncept savitljivog telefona koji može da se nosi kao narukvica, što briše razlike između pametnih telefona i pametnih satova. Uređaj je zasnovan na pOLED ekranu dijagonale 6,9 inča, koji može da se savija na različite načine i obmota oko ruke, čime se dobija višenamenski gadžet. Zahvaljujući adaptivnom displeju, može da se nosi kao sat, jer ima magnetnu narukvicu, dok integrisano postolje omogućava hands-free video-pozive ili fotografisanje. Iako je u pitanju samo demo, ovaj koncept nosivog telefona privukao je mnogo pažnje posetilaca, pa nas ne bi čudilo da Motorola odluči da ga primeni i na nekom od modela koje će predstaviti u narednim godinama.

Lenovo je predstavio prototip prvog prenosivog računara s transparentnim ekranom

I na kraju, pomenućemo još demo-prikaz Lenovo ThinkBook Transparent Display laptopa, prvog prenosivog računara s providnim ekranom. Displej je dijagonale 17,3 inča, rezolucije 720p, s providnošću od 55 procenata, zasnovan na micro-LED tehnologiji. Laptop ima i transparentnu tastaturu. Opremljen je Artificial Intelligence Generated Content (AIGC) tehnologijom, zahvaljujući kojoj korisnik može da obavlja interakciju sa objektima u realnom svetu. Na žalost posetilaca, u pitanju je bio samo proof-of-concept prototip, tako da ovaj laptop neće biti dostupan za kupovinu, bar ne u nekom razumnom roku.

Arena talenata

Najveća novost ovogodišnjeg MWC-a je uspostavljanje Talent Arene, događaja koji je GSMA pokrenula u saradnji s partnerima spremnim da oblikuju budućnost digitalne ekspertize. Ova inicijativa ima za cilj podsticanje umrežavanja u okviru profesionalnog tehnološkog sektora, negovanje talenata, prikazivanje najsavremenijih tehnologija i oblikovanje budućnosti digitalnog iskustva. Osmišljena je kao način za promovisanje digitalnih talenata i pionirskih upotreba tehnologija kao što su mašinsko učenje, softversko inženjerstvo, analitika podataka, sajberbezbednost, mikročipovi, veštačka inteligencija i telekomunikacije. Talent Arena je obuhvatala prezentacije ICT profesionalaca, vodećih tehnoloških kompanija, interaktivne radionice i 48-časovni hakaton.

Arena talenata je novi skup u okviru MWC-a, koji promoviše digitalne talente i pionirsku upotrebu digitalnih tehnologija

Među predavačima su bila zvučna imena, kao što su David Cuartilles, suosnivač Arduin-a, Xavier Amatrian, potpredsednik inženjeringa u LinkedIn-u i mnogi drugi visokorangirani predstavnici velikih tehnoloških kompanija. Na interaktivnim radionicama pokrivene su teme koje se tiču veštačke inteligencije, razvoja čipova i sajberbezbednosti. Centralni deo događaja bio je GSMA Open Gateway Hackaton, koji je učesnicima omogućio da istraže različite načine upotrebe GSMA Open Gateway-a, inovativnog mrežnog API framework-a i da transformišu komunikacione mreže u interoperabilne, intuitivne i programabilne platforme.

S obzirom na odličan prijem i interesovanje kompanija i posetilaca, verujemo da će Arena talenata postati stalni deo MWC-a.

