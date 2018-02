MWC2018: Huawei predstavio MateBook X Pro, MediaPad M5 i 5G opremu

Kompanija Huawei juče je u Barseloni predstavila Huawei MateBook X Pro, seriju Huawei MediaPad M5 i Huawei 5G opremu – prvi terminalni uređaj na svetu koji podržava globalno priznati 3GPP telekomunikacioni standard za 5G.

Huawei MateBook X Pro je ultra tanki, ali potpuno opremljeni notebook računar veličine 13,9 inča, sa 3K Huawei FullView ekranom koji reaguje na dodir i pokriva 91% prednje strane kućišta. Pokreću ga Intel Core i7/i5 procesor osme generacije, diskretan NVIDIA GeForce MX150 GPU sa 2GB GDDR5 i baterija od 57.4Wh. Ovaj ultra tanki računar poseduje Dolby Atmos zvučni sistem i posebno izrađene zvučnike koji omogućavaju zvuk koji teče iznad i oko vas, čineći da se osećate kao da ste usred dešavanja. Serija Huawei MediaPad M5 tableta sa 2K HD i 2,5D staklenim ekranom, ojačanim ClariVu 5.0 tehnologijom, dolaze u veličinama od 8,4 i 10,8 inča i poseduju Harman Kardon zvučnike, a Huawei Histen tehnologija omogućava 3D zvuk i potpuno podržava Hi-Res zvuk, navodi se u saopštenju kompanije. Uz Huawei MediaPad M5 od 10,8 inča dolazi i olovka Huawei M-Pen koja sadrži 4.096 nivoa osetljivosti na pritisak.

Huawei 5G CPE je prvi uređaj svoje vrste koji podržava globalno priznati 3GPP telekomunikacioni standard za 5G, navodi se u saopštenju kompanije. Dostupan u konfiguracijama za unutrašnji i spoljašnji prostor, omogućava brzo preuzimanje sa interneta, brzinom i do 2Gbps, i može da radi i na 4G i na 5G mrežama. Huawei 5G CPE poseduje Balong 5G01 čipset, razvijen unutar kompanije Huawei – prvi komercijalni čipset na svetu koji podržava 3GPP standard, kompatibilan sa svim 5G rasponima frekvencija, uključujući i one manje od 6GHz i milimetarski talas (MMW), tvrdi komapnija. MateBook X Pro i serija MediaPad M5 će biti dostupni tokom proleća 2018. godine u Kini, Evropi, Severnoj Americi, pacifičkom delu Azije i na Srednjem Istoku. Što se cena tiče, MateBook X Pro u zavisnosti od modela košta od 1.499 do 1.899 evra, a MediaPad M5 od 8.4 inča od 349 do 499 evra. Za MediaPad M5 od 10.8 inča cene se kreću od 399 do 549 evra, i MediaPad M5 Pro od 10.8 inča košta između 499 i 599 evra.

