The Last Jedi – kako su nastajale scene uvodne bitke

Star Wars: The Last Jedi ostvario je nekoliko nominacija za Oskara ove godine, a između ostalog i onu za film sa najboljim specijalnim efektima. Upravo je to jedan od razloga što je studio Industrial Light and Magic objavio nekoliko video-klipova koji ljubitelje upućuju u tajne specijalnih efekata, a kao što je učinio i prošle godine za film Rogue One.

Prvi video demistifikuje scene uvodne bitke u kosmosu, u kojoj se članovi Otpora bore protiv First Order flote, u okviru kojih su korišćeni setovi na koje su animatori kasnije nadograđivali ono što slobodno možemo da nazovemo digitalnom magijom. U okviru drugog klipa prikazan je hangar u koji First Order vojnici uvode Finna i Rose na kraju filma, te se radi o sceni koja ne sadrži mnogo akcije, ali prikazuje način na koji su se animatori bavili detaljima, budući da su glumci uradili scenu ispred zelenog ekrana, da bi se na nju naknadno nadogradilo sve ono što može da se vidi u filmu.

Konačni rezultati tako ilustruju količinu truda koji se ulaže u kreiranje fantastičnih okruženja i svetova u okviru Star Wars franšize, te ljubitelje ove serije uvode iza kulisa, u svet koji je zadužen za stvaranje magije koju prate već nekoliko decenija.

