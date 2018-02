Na zamenu baterije za iPhone se čeka i do mesec dana

Pre samo nekoliko nedelja, analitičari kompanije Barclays objavili su da vreme čekanja za zamenu baterija na starijim iPhone uređajima traje oko dve nedelje, te da se očekuje da će se situacija uskoro popraviti. Isti analitičari su sada došli do nešto drugačijih zaključaka, prema kojima se to vreme produžilo na tri, ili čak četiri i po nedelje, te da na nekim prodajnim mestima ide i do 10 nedelja.

Inicijalni momenat, koji je uticao da se vreme čekanja produži, bio je kada je Apple u decembru 2017. godine omogućio zamenu baterija za samo 29 dolara, a pošto je kompanija priznala da namerno usporava rad starijih iPhone uređaja, a zbog baterija čiji je rok trajanja na izmaku. Kao rezultat snižene cene baterija, vreme čekanja za zamenu je u januaru iznosilo oko četiri nedelje, da bi se početkom februara situacija poboljšala, pa je do nove baterije moglo da se dođe za oko dve nedelje.

Analitičari su došli do zaključka da je za ponovni problem u vezi sa produžavanjem perioda čekanja u direktnoj vezi sa nestašicom baterija za iPhone 6 i 6 Plus, te su u isto vreme izjavili da očekuju da se tokom 2018. godine proda manje iPhone uređaja, budući da će korisnici koristiti priliku da vek uređaja, čiji su već vlasnici, produže zamenom baterije.

