Nagrada za OKI Sendys Explorer

Snaga bez kontrole ili hardver bez softvera ne znači baš nešto mnogo. Shodno tome, veoma je značajno kakav softverski paket dolazi zajedno sa štampačem ili MFP uređajem koji se razmatra za kupovinu. Ukoliko je pri tome količina uređaja veća i koriste se u većim kancelarijama i kompanijama, razlika koju pravi kvalitetan softver je još veća.

OKI već godinama uz svoje uređaje nudi Sendys Explorer paket koji nudi veliku fleksibilnost u kontroli, upotrebi i manipulaciju MFP uređajima i štampačima. Ovaj softver se konstantno razvija pa u svakoj sledećoj verziji nudi nove mogućnosti i optimizacije. Jedan od tih noviteta je integracija Sendys Fleet Manager, pa je sada Sendys Explorer bogatiji nego ikad. Ovo je veoma primećeno od strane IT printing profesionalaca, pa je poznati www.printitreseller.uk magazin dodelio nagradu „izbor urednika“ OKI Sendys Explorer paketu. Zahvaljujući kombinaciji funkcija i mogućnosti koje nudi, Sendys Explorer je trenutno najbolji softverski paket u printer svetu koji se nudi u kombinaciji sa MFP uređajima i štampačima.

Sendys Explorer omogućava korisnicima da konvertuju dokumente i distribuiraju ili prenesu na izabranu lokaciju, pružajući fleksibilnost za uređivanje, pristup, štampanje, preuzimanje i deljenje datoteka. Što se opcija za skeniranje tiče, osim standardnog skeniranja i prebacivanje materijala u neki od popularnih formata, na raspolaganju je i OCR opcija. Preko OCR softvera koji je deo Sendys Explorer-a moguće je veoma lako papirna dokumenta prebaciti u PDF dokument.

Sendys Fleet Manager dodatak sada omogućava administratorima preciznu kontrolu nad svim MFP uređajima u mreži. Tako je moguće uvek imati u vidu stanje svih uređaja u mreži, od informacija koliko se koji koristi i koliko je odštampano strana u određenom periodu, do obaveštenja o količini papira i preostalog tonera u svakom uređaju. Na ovaj način administrator uvek ima informaciju o eventualnom problemu nekog od uređaja, što olakšava njihovo servisiranje i održavanje. Sve se može pratiti i preko nekog mobilnog uređaja, pa će administrator uvek dobijati notifikacije koje su podešene što omogućava brzu reakciju i rešenje problema. Ovo daje prostor za bolju optimizaciju sistema i ukupnu redukciju cene štampe.

Iako neke od ovih funkcija zvuče standardno i dostupne su preko nekih drugih softverskih paketa, u realnosti je od velikog značaja kada su objedinjene sve funkcija softvera „pod istom“ kapom sa hardverom. Na primer, kod softvera od neke „treće strane“ se tehnička podrška odnosi samo na to, pa ukoliko neki od MFP ima problem za to se posebno mora kontaktirati podrška vezana za uređaj. Pored toga, može se desiti da neke od softverskih funkcija sa određenim uređajima jednostavno ne radi kako treba i slično. Sa OKI paketom i Sendys Explorer softverom takvih problema nema, sve sigurno radi tačno tako treba i čak ukoliko se ukaže potreba za intervencijom tehničke podrške, sve je to na istom mestu, što značajno ubrzava ceo proces rešavanja problema. MFP uređaji koji ne rade dok se čeka rešenje gube novac, pa se u ovom smislu štedi i povećava efikasnost.

Podelite s prijateljima

Tweet