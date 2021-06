Najbolje alternative Google mapama 2021. 

Ove aplikacije za mape za iOS i Android pomoći će vam da izbegnete zatvaranje puteva, da se krećete bez internet veze i da savladate složene sisteme javnog prevoza.

Krećite se svetom bez brige

Google Maps su jedna od najpopularnijih navigacionih aplikacija u svetu, ali ima dosta rivala koji unose svoje jedinstvene karakteristike kao ponudu. Na primer, Waze koristi informacije korisnika kako bi vam pomogao da izbegnete opasnosti, dok aplikacija Citymapper olakšava razumevanje mreža javnog prevoza.

Waze (iOS, Android) Na prvi pogled: besplatna aplikacija koja koristi izveštaje drugih vozača da bi vas upozorila na saobraćaj, policiju i opasnosti. Iako se Google Maps oslanja na zvanične podatke transportnih agencija, ima mlađu sestru – Waze. Dizajnirana sa vozačima na umu, ova besplatna alternativa Google mapama oslanja se na crowdsorcing za prepoznavanje gužvi u saobraćaju, zatvorenih puteva i drugih problema. Prema ljudima koji ga koriste, ovo ga čini bržim od Google-a, jer zvaničnici možda neće odmah uočiti zastoj. Waze je takođe prilagodljiviji: ako ste ikada voleli da vam uputstva daju Morgan Freeman ili Jeremi Clarkson, možete da preuzmete njihove posebne glasovne pakete i koristite njihove poznate tonove. Ostale Waze funkcije uključuju ugrađenu podršku za vašu muziku i aplikacije za podkaste (tako da ne morate da izlazite iz aplikacije da biste kontrolisali zvuk), kao i informacije o ograničenju brzine uživo.

Maps.me (iOS, Android) Na prvi pogled: aplikacija za navigaciju koja vam omogućava da preuzmete mape unapred kako biste mogli da se krećete u oblastima bez signala. Mapiranje aplikacija je sjajno, sve do trenutka kada izgubite vezu za prenos podataka. I ovo je razlog zašto, ako idete van utabane staze ili u zemlju u kojoj nemate plan za prenos podataka, trebalo bi da razmislite o preuzimanju Maps.me pre nego što krenete. Maps.me će vam omogućiti da preuzmete mape van mreže na svoj telefon. Da biste se snašli nije baš toliko pouzdan kao Google. Ova mobilna aplikacija takođe nudi uputstva do Point of Interests i pešačkih staza, zajedno sa funkcijom pretraživanja koja vam omogućava otkrivanje obližnjih restorana, kafića, hotela i turističkih atrakcija.

Citymapper (iOS, Android) Na prvi pogled: uporedite opcije putovanja i pristupite detaljnim uputstvima kada koristite javni prevoz. Ako posećujete veći grad poput Londona, Pariza ili Njujorka, uobičajene mape često ne funkcionišu tako dobro. I ovde je Citymapper odličan: recite mu gde želite da ide i pokazaće vam kako da stignete vozom, autobusom, biciklom, taksijem – ili čak kombinacijom sva četiri. Aplikacija se napaja podacima uživo, pa ako na liniji voza postoje kašnjenja, ona će to znati i umesto toga predložiti bržu rutu. Citymapper će vam čak pokazati gde na platformi da stojite ako želite superbrzi izlaz na odredište.

what3words (iOS, Android) Na prvi pogled: pronađite, delite i sačuvajte precizne lokacije pomoću jedinstvenog koda koji se sastoji od tri reči. Šta treba da uradite ako ste zaglavljeni na udaljenoj lokaciji i trebate da usmerite spasilački tim? Ako u blizini nema puteva ili orijentira, ovo je komplikovano. Jedna od mogućnosti je deljenje GPS koordinata, ali to bi bila noćna mora za čitanje preko telefona. Druga opcija je aplikacija koja se zove what3words. Ideja je jednostavna: cela mapa sveta podeljena je na sitne kvadrate, a svaki kvadrat ima jedinstveno ime sastavljeno od tri obične reči. Dakle, umesto da mukotrpno navodite svoju lokaciju kao ‘10 Downing Street, London, SV1A 2AA ’, jednostavno možete reći da ste na adresi„ slurs.this.shark “.

GeoGuessr (iOS, Android) Na prvi pogled: igra za smart telefon, koja vas usmerava u slučajno izabrani deo sveta i traži da pogodite gde ste. GeoGuessr nije aplikacija za navigaciju – umesto toga, to je zarazna igra pogađanja koja je dostupna i kao aplikacija i na webu. Kao igrač praktično ste padobranom skočili na slučajnu lokaciju sa Google Street View-a, a vaš cilj je da pogodite gde ste postavljanjem čiode na mapu. Što više igrate, otkrivate suptilne razlike između mesta kako biste suzili nagađanja. Igrajte se dovoljno i naučićete razliku između turskih i grčkih registarskih tablica i drveća koje razlikuju Kanadu od Norveške.

Izvor: Which

Podelite s prijateljima

Tweet