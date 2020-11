Najbolje od nauke: Istražite ceo program Evropske noći istraživača!

U sasvim novom, virtuelnom okruženju, Evropska noć istraživača biće održana večeras širom Evrope! Tridesetak gradova iz cele Srbije pripremilo je uzbudljiv program koji je već sada u celosti dostupan na sajtu www.nocistrazivaca.rs.

S obzirom na to da je svet ove godine iznenadila pandemiju koja je izbacila iz koloseka naše živote, snimljen je Covid-19 video serijal u kojem domaći naučnici daju odgovore na niz aktuelnih pitanja. Gledaoci naučnih serijala “Snaga uma” i “Snaga života” moći će da upoznaju mahere za mahovinu, saznaju kako se pravi čokolada budućnosti i oprobaju se u DNK slagalici.

Predavanje o “10 brilijantnih naučnih ideja” biće održano sa prenosom uživo već u 15 časova, dok će u 16:30 početi prenosa predavanja “Put oko sveta za 60 minuta”. Iz galerije Centra za promociju nauke od 17 časova biće emitovana uživo naučna minijatura “Zaviri ispod površine”, nakon čega će u 17:30 časova biće održana zanimljiva radionica geološkinja pod nazivom “Žene stene”.

Sadašnji, ali i budući zaljubljenici u nauku moći će da istraže uzbudljiv laboratorijski svet kroz vrituelni obilazak laboratorije Fakulteta za fizičku hemiju. Tamo ih čeka i niz zanimljivih kućnih eksperimenata koje mogu da izvode u svojim domovima. Naučni tim Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković” – Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, kroz zanimljive teme inspirisane betmobilom ili pčelama, prikazao je gde se to nauka krije svuda oko nas. EU ćoše donosi razgovore sa srpskim naučnicima koji rade na važnim projektima evropskih i svetskih razmera.

Pored posetioce očekuju i brojne virtuelne šetnje kroz zanimljive institucije i lokacije širom Srbije, za potrebe Evropske noći istraživača nikao je pravi Naukograd, virtuelni naučni grad koji će posetioci moći da istraže tokom ove manifestacije. Osim toga, Centar za promociju nauke pripremio je i AI/VI igricu dostupnu za besplatno preuzimanje, koja na interaktivan način istražuje različite naučne izazove uz obilazak lokacija u Beogradu.

Ono što je predost ovogodišnje Evropske noći istraživača, s obzirom na njen digitalni karakter, jeste to što su na sajtu www.nocistrazivaca.rs dostupni sadržaji iz više od 25 gradova širom Srbije. Tako će na sajtu tokom celog dana biti dostupne naučne onlajn radionice tima iz Kragujevca, dok iz Niša stiže predavanje “Detoksikacija organizma na balkanski način”. Srednjoškolci iz Pirota upustili su se u Lov u mutnom, dok Leskovac predstavlja radionicu “Kristalni slatkiši”.

Osim u petak, deo naučnog program biće predstavljen i u subotu, 28. novembra, a najveći deo video serijala biće dostupan na YouTube kanalima Evropske noći istraživača i nakon same manifestacije.

Evropska noć istraživača u Srbiji finansirana je iz programa „HORIZON 2020“ koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma Marija Sklodovska-Kiri. Ovogodišnja manifestacija u Srbiji se realizuje kroz tri projekta.

Projekat SCIMFONICOM 2020 (Science in Motion for Friday Night Commotion) koordiniše Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, a partner na projektu je Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu.

Projekat ReFocuS 3.0 (The Road to Friday of Science), čiji je koordinator Centar za promociju nauke, organizuje Evropsku noć istraživača u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institutom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Niša i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

Projekat Reconnect Upgrade 20.20 (Research, Connections, Networks and Culture) vodi Kreativno edukativni centar iz Novog Sada, a partneri na ovom projektu su Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, Udruženje naučnih komunikatora – NAUKOM, Centar za promociju nauke i Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica.

Sve informacije o sadržajima i dešavanjima ovogodišnje Noći istraživača moguće je proveriti na sajtu www.nocistrazivaca.rs, kao i na fejsbuku, jutjubu, instagramu, tviteru i tiktoku.

