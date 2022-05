Najbolje Star Wars igre: Battlefront II

U maju se obeležava dan Ratova zvezda, pa svi već znaju za „May the 4th be with you“. Radi se o tradiciji koju poštuju svi ljubitelji franšize, ali i o dobrom trenutku da se podsetimo koje su to najbolje video igre s junacima iz ovog serijala.

Jedna od njih je sigurno i Star Wars: Battlefront II iz 2005. godine. U pitanju je pucačina u trećem licu, klasični Star Wars naslov koji je između ostalog postao popularan i zbog velikog broja modova i opcija. Najvatreniji obožavaoci tvrde da im je igra ispunila snove iz detinjstva – da uđu u film i započnu svoju avanturu, nabave sopstvenu svetlosnu sablju i krenu u obračun s neprijateljima.

U oktobru 2021. godine je u okviru igre primećena jedna zanimljiva greška. Radi se o tome da su svi junaci u Star Wars Battlefront II postali neuništivi, budući da zbog greške niko nikoga nije mogao da ubije. Igrači su se žalili na novonastalu situaciju, a neuništivi su bili i njihovi avatari, ali i likovi koji ne učestvujuu igri (NPC). Iako neuništivost na prvu zvuči dobro, igra se pretvorila u nešto što nema baš puno smisla, ali je problem u međuvremenu saniran.

Izvor: Kotaku

Podelite s prijateljima

Tweet