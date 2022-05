Najbolje Star Wars igre: Knights of the Old Republic

U maju se obeležava dan Ratova zvezda, pa svi već znaju za „May the 4th be with you“. Radi se o tradiciji koju poštuju svi ljubitelji franšize, ali i o dobrom trenutku da se podsetimo koje su to najbolje video igre s junacima iz ovog serijala.

Među njima su sigurno i Star Wars: Knights of the Old Republic I/II iz sada već daleke 2003. godine. Oni koji se interesuju za listu najboljih video igara iz Star Wars franšize, u obavezi su da isprobaju Star Wars: Knights of the Old Republic, te nastavak koji je došao već 2004. godine. Dostupne su i za PC, ali i kao mobilna varijanta, što ih čini dostupnijim od nekih drugih naslova.

Priča se odvija oko četiri hiljade godina pre nego što je osnovan Galactic Empire, a džedaji su usred borbe sa Sithima. Igrač dobija ulogu junaka koji je poslednja nada, spas za red džedaja. Da bi uspeo da spasi ono što se spasiti može, prvo mora da savlada veštine Sile, ali i da se odupre želji da se okrene tamnoj strani.

Izvor: Kotaku

