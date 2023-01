Najbolje stvari u vezi sa Windows 11 su ove skrivene funkcije

Ono što volimo kod Windows 11 su neki zabavni trikovi koji operativnom sistemu daju nešto što mu često nedostaje: ličnost.

Dosadno na poslu? Isprobajte ove čudne Windows 11 skrivene tajne

Neke nude lagani smeh, dok su druge zabavne skrivene igre koje vam mogu pomoći da pobedite dosadu bez potrebe da bilo šta instalirate i da uđete u probleme sa svojim IT odeljenjem. Evo najboljih uskršnjih jaja za Windows 11 koje smo do sada pronašli:

Gledajte Ratove zvezda iz komandne linije

Želite da odete u daleku, daleku galaksiju? To možete da uradite preko komandne linije, u jednom od najzgodnijih – i najstarijih – Windows uskršnjih jaja na svetu. U traci za pretragu operativnog sistema Windows 11 otkucajte “Turn Windows features on or off”. Pritisnite enter i u prozoru koji se pojavi pomerite se nadole do „Telnet Client“ i kliknite na polje pored njega, a zatim na „OK“. Možda će biti zatraženo da ponovo pokrenete računar. Kada završite, pritisnite tastere Win + R na tastaturi i unesite sledeće: telnet towel.blinkenlights.nl

Pritisnite enter i pojaviće se komandna linija i legendarni naučno-fantastični film će početi… u ASCII obliku ili američkom standardnom kodu.

Protresite prozor da biste sve ostalo sveli na minimum

Ovo je zgodna skrivena funkcija koja vam može pomoći da brzo minimizirate svaki prozor osim onog na kome radite. Korisno je ako imate pretrpan desktop površinu i želite da se fokusirate samo na jednu aplikaciju. Iako je ovo bila funkcija u prethodnim verzijama operativnog sistema Windows, iz nekog razloga Microsoft je odlučio da je sakrije u Windows 11 i isključio je podrazumevano. Međutim, možete ga ponovo uključiti tako što ćete otići na Settings > System > Multi-tasking. Tamo gde piše “Title bar window shake“, uverite se da je prekidač postavljen na „Uključeno“.

Sada kliknite na naslovnu traku na vrhu prozora aplikacije koju želite da ostavite otvorenom i dok držite pritisnut taster miša, brzo protresite prozor levo i desno. Trebalo bi da vidite da su svi prozori u pozadini minimizirani, ostavljajući samo jednu aplikaciju na desktopu. Ne brinite, aplikacije se nisu zatvorile, samo su minimizirane, a možete ih brzo i lako vratiti tako što ćete kliknuti na njihove ikone na traci zadataka.

Koristite svoj glas da kucate – bilo gde

Ovo je možda manje uskršnje jaje, a više zaista korisna funkcija na koju iz nekog razloga Microsoft ne želi da privlači pažnju. U operativnom sistemu Windows 11, možete da koristite svoj glas da kucate u skoro bilo koju aplikaciju koja vam se sviđa, bilo da je reč o Word, Notepad ili web browseru – i ne morate da kupujete skup softver za prepoznavanje glasa da biste to uradili. Umesto toga, kliknite na okvir za tekst u koji želite da pišete, a zatim kliknite na Windows taster + H na tastaturi. Mala aplikacija će se pojaviti i počeće da snima. Kada govorite, vaše reči će biti otkucane, a možete dodati i automatsku interpunkciju da biste stvari učinili još lakšim. To je odličan alat za pristupačnost i zaista dobro funkcioniše zahvaljujući Microsoft-u koji koristi prepoznavanje govora na mreži, tako da bi trebalo da tačno zabeleži sve što kažete.

Spinning cogs

U operativnom sistemu Windows 11, ako vidite ikonu zupčanika (kao što je Notepad), kliknite i držite je, a zatim prevucite prstom i pustite. Zupčanik bi se tada trebao okretati. Takođe možete da kliknete desnim tasterom miša na njega da se okreće. Naravno, nije naročito korisna, ali je zabavna mala animacija koja Windows 11 daje malo ličnosti.

Igrajte skrivenu igru Surf

Ako nemate (ili ne možete, ako radite sa strogom IT politikom) da imate instaliranu nijednu igru na svom Windows 11 uređaju, ne brinite, još uvek postoji način da izgubite malo vremena i opustite se. Otvorite web browser Edge, koji je podrazumevano instaliran u Windows 11, i ukucajte:

edge://surf

…u adresnu traku. Pojaviće se zabavna, zarazna igra u kojoj igrate kao surfer. Koristite miša ili tastaturu da biste izbegli prepreke i zabeležili svoj najbolji rezultat. To je jednostavna igra kojoj nije potrebna internet konekcija za igranje, a za one od vas koji ste dovoljno stari, vraća lepa sećanja na kultnu Ski Free igru, koja je dolazila sa ranim verzijama Windows-a.

Izvor: Techradar

