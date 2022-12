Najbolji Motorola telefoni za svaki budžet

Motorola telefoni pokrivaju širok spektar cena, od premijum uređaja kao što je Motorola edge porodica, savitljivih telefona kao što je model razr, pa sve do povoljnijih opcija koje se mogu pronaći unutar g i e serije. Bez obzira na to koliki vam je budžet za novi telefon, Motorola nudi kvalitetne telefone u svakom segmentu koji će vam pružiti mnogo više nego što to možda na prvi pogled očekujete.

Premijum klasa – Motorola edge 30 ultra

Motorola edge 30 ultra nudi odličnu vrednost za novac kada su u pitanju premijum uređaji. Poseduje Snapdragon 8 Plus Gen 1 procesor koji je idealan za sve koji testiraju granice mogućnosti telefona, bilo korišćenjem zahtevnih aplikacija, bilo uživanjem u najboljem gejmingu.

Zahvaljujući 6.67-inčnom FHD+ displeju sa osvežavanjem ekrana od 144Hz, sve što na njemu gledate biće izuzetno oštro i živopisno.

Sa zadnje strane smešten je 200MP sistem kamera koji pravi izuzetne fotografije zahvaljujući optičkoj stabilizaciji slike i naprednom softveru, a tu je i izuzetno brzo 125W punjenje kablom (50W bežičnim putem) i gotovo fabrički Android zahvaljujući kom sve radi još brže u poređenju sa konkurencijom.

Preporučena maloprodajna cena: 99.999rsd

Najbolja vrednost za cenu – Motorola edge 30 fusion

Uprkos nešto nižoj ceni, Motorola edge 30 fusion je u svakom smislu premijum telefon.

Ovaj model opremljen je izuzetno sposobnim Snapdragon 888+ 5G procesorom koji je smešten iza 6.55-inčnog pOLED FHD+ displeja sa 144Hz osvežavanjem ekrana.

Ljubitelji fotografije na raspolaganju imaju izuzetnu 50MP glavnu kameru sa optičkom stabilizacijom slike.

U slučaju da vam ponestane snage, telefon će se vrlo brzo ponovo naći u vašim rukama zahvaljujući brzom 68W TurboPower punjenju.

Preporučena maloprodajna cena: 69.999rsd

Puno toga za pristojnu cenu – Motorola g72

Motorola g72 je moćan uređaj koji nudi izuzetno detaljne fotografije sa 108 miliona piksela i pOLED displej sa osvežavanjem ekrana od 120Hz koji prikazuje preko milijardu boja.

Najnoviji član popularne g porodice takođe kombinuje dva velika stereo zvučnika sa Dolby Atmos tehnologijom, moćan procesor i snažnu bateriju sa munjevitim brzim punjenjem.

Važni životni trenuci zaslužuju kameru koja može da ih zabeleži onako kako vi to želite. Uz model g72, iskusićete ultra-visoku rezoluciju 108MP glavne kamere koja uspeva da uhvati 9x više svetlosti kombinujući devet piksela u jedan veliki ultra pixel za svetlije fotografije – čak i u najizazovnijim svetlosnim uslovima.

Uz izuzetan sistem kamera i zapanjujuć displej, Motorola se postarala da g72 bude moćan i sposoban baš kao i vi. MediaTek Helio G99 procesor donosi performanse naredne generacije – bilo da se takmičite u omiljenim igrama ili strimujete najnovije serije – na raspolaganju ćete imati svu snagu koja vam je potrebna.

Preporučena maloprodajna cena: 34.999rsd

Moćna multimedija po pristupačnoj ceni – Motorola g32

Motorola g32 podiže filmove, serije i igre na potpuno nov nivo zahvaljujući fluidnom FHD+ displeju sa osvežavanjem ekrana od 90Hz i stereo zvučnicima sa DolbyAtmos Kako biste zabeležili svaki momenat,

Motorola g32 opremljena je i 50MP trostrukim sistemom kamera koji pruža jasne i oštre fotografije u svim uslovima osvetljenja.

Kako bi zabava nesmetano tekla, Motorolu g32 pogoni Snapdragon 680 procesor sa 8 jezgara koji je savršen za uživanje u multimediji nudeći optimizovan gejming, odlične fotografije, striming bez seckanja i bogati audio zvuk – u svakom trenutku.

Motorola g32 dolazi i sa TurboPower 30W brzim punjenjem kako bi vam telefon nakon samo nekoliko minuta na punjaču pružio sate dodatne energije.

Preporučena maloprodajna cena: 24.999rsd

Idealan izbor za sve koji traže odličnu kupovinu – e20

Motorola e klasa osmišljena je kao idealan izbor za sve koji brinu o svom budžetu i nudi odlično zaokružene performanse i funkcije po niskoj ceni.

Motorola e20 opremljena je velikim 6.5-inčnim Max Vision HD ekranom, izuzetno brzim procesorom sa 8 jezgara i 13MP kamerom sa brzim fokusiranjem.

Sve ovo pokreće baterija kapaciteta 4.000mAh koja pruža 40 sati korišćenja telefona, bilo da uživate u multimedijalnom sadržaju ili završavate poslovne obaveze.

Preporučena maloprodajna cena: 14.990rsd

Klasa za sebe – Motorola razr

Motorola nastavlja da pomera granice savitljivih telefona, a najnoviji rezultat toga jeste treća generacija telefona na preklop sa savitljvim ekranom – razr 2022, uređaj smelo dizajniran da životu pruži još više magičnih mogućnosti.

Od izuzetnog dizajna, do velike lakoće korišćenja, Motorola razr 2022 postavlja novi standard kada su u pitanju telefoni sa savitljivim ekranom.

Sa spoljne strane ovog jedinstvenog uređaja smešten je 2.7-inčni QuickView ekran koji pruža sve najvažnije notifikacije i informacije kako biste mogli da bez problema mogli da čitate i šaljete poruke, pravite fotografije, plaćate i obavljate sve druge bitne stvari bez potrebe da otvarate telefon.

Kada se razr 2022 otvori, korisniku se otkriva zapanjujuć 6.7“ FHD+ P-OLED displej sa moćnim osvežavanjem ekrana koje ide do 144Hz. Uz P-OLED tehnologiju, moguće je iskusiti preko milijardu nijansi – od najdubljih crnih, do bogatih i živopisnih nijansi svih boja.

Motorola razr 2022 opremljen je i glavnom kamerom rezolucije 50MP sa optičkom stabilizacijom slike kako bi svaka fotografija i video bili kristalno jasni i detaljni.

Unutar kompaktnog kućišta smešten je Snapdragon 8+ Gen 1 procesor koji se stara da sve što radite bude brzo i glatko.

Kako biste maksimalno mogli da uživate u mobilnosti, dugotrajna baterija, koja je 1.25x veća od one na prethodnoj generaciji modela razr, uz 2x brže punjenje sa 30W TurboPower tehnologijom, pruža sate snage nakon samo nekoliko minuta punjenja.

Preporučena maloprodajna cena: 144.990rsd

