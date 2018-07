Najmanji robot-hirurg uskoro stiže u operacione sale

Do kraja 2018. godine hirurzi u Velikoj Britaniji bi mogli da dobiju pomoć u operacionima salama, a u obliku malog hirurškog robota koji je poneo ime Versius.

Mali robot se sastoji od tri robotizovane „ruke“ koje su pričvršćene za mobilnu jedinicu veličine barske stolice, a hirurg robota kontroliše preko upravne table, te na taj način upravlja „rukama“ koje obavljaju osetljive zahvate. Robot je još uvek u fazi procene, te će tek kada bude dobio odobrenje iz sale za treniranje preći u operacionu.

Versius bi mogao da bude koristan kako pacijentima, tako i samim hirurzima koji često imaju problema kada su u pitanju operacije koje se obavljaju preko malih rezova, budući da moraju da ulaze u položaje koji nisu prirodni za ljudsko telo, te da u njima ostaju duži vremenski period. Kada su pacijenti u pitanju, manji rezovi omogućavaju brži oporavak, a do sada su se često izbegavali jer zahtevaju preciznost koju ljudska ruka ne poseduje uvek. Versius bi to mogao da promeni, budući da za treniranje hirurga da nauče da upravljaju ovim robo-pomoćnikom nije potrebno mnogo vremena, te je, na primer, za vezivanje hirurškog čvora kroz mali rez potrebno tek 60 do 80 sati treninga.

