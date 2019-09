Najnovije Telegram ažuriranje omogućava programiranje poruka

Kada su u pitanju aplikacije za razmenjivanje poruka procenjuje se da je WhatsApp trenutno najveća, što ne znači da ima i sve najbolje opcije, pa se već dešavalo da druge platforme lansiraju opcije koje je WhatsApp usvajao tek kasnije.

Tako i Telegram ima novu opciju, a koja je namenjena onima koji veruju da je programiranje poruka neophodno, a kako bi do onih kojima se šalju stigle u zakazano vreme. Opcija je korisna za one koji uglavnom komuniciraju preko aplikacije, te su skloni da zaborave da važne poruke pošalju na vreme. Nova opcija im omogućava da poruku sastave kada je se sete, i da je zakažu tako da do primaoca stigne na vreme – ni sekund ranije, ni sekund kasnije. Opcija može da funkcioniše i u okviru Saved Messages, i da tako postane neka vrsta podsetnika na važne događaje i sastanke.

Programirane poruke u vrhu imaju ikonicu u obliku kalendara, što jasno ukazuje da je poruka već predviđena za slanje, a pored ove opcije stižu i druga ažuriranja, poput onog koje omogućava promenu Telegram tema u cloud-u, a tako da se primenjuju na sve uređaje na kojima korisnik pokreće aplikaciju.

Izvor: Ubergizmo