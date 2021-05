Nakon 20 godina otkriveno „uskršnje jaje“ u Xbox-u

Poznato je da u mnogim proizvodima postoje tzv. „uskršnja jaja“, skriveni delovi koda koji aktiviraju neku zanimljivu opciju ili animaciju. To nema nikakvu funkcionalnu vrednost, ali su programeri prihvatili kao zanimljivost koju često eksploatišu u svojim programima. Ispostavilo se da je neke od tih „uskršnjih jaja“ veoma teško pronaći. Jedan od proizvoda za koji (ni)smo znali da u sebi sadrži „uskršnje jaje“ je i originalni Xbox.

Skoro dve decenije nakon pojave ove konzole, pokazalo se da ona i dalje čuva neke tajne, jedna od njih je i „uskršnje jaje“ koje je sve ovo vreme ostalo neotkriveno. Jedan od programera koji je radio na softveru za ovu konzolu otkrio je ove nedelje „iznenađenje“ koje je sve ove godine ostalo skriveno.

Da bi se pokrenulo to skriveno „uskršnje jaje“ potrebno je da se ripuje CD na Xbox-u. Kada konzola zatraži da se unese ime albuma, potrebno je uneti „Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!“. To je reč „Timmy“ sa 26 „y“. Na sreću, nije potrebno da se broje slova, već je dovoljno da se u polje za ime unosi „y“ sve dok se ne popune sva mesta, nakon čega je potrebno da se zadnje „y“ promeni u „!“. Zatim treba sačekati da Xbox iskopira muzičke fajlove na interni hard disk. Kada to uradi, potrebno je otvoriti settings meni i otići na opciju „System Info“. Tada će konzola prikazati novi ekran sa imenima Xbox Dashboard tima.

Nakon ove procedure, jasno je zašto je ovo „uskršnje jaje“ ostalo neotkriveno do sada. A interesantno je i da se tim povodom oglasio i Seamus Blackley, dizajner originalne Xbox konzole, koji je naveo da ni on nije bio svestan ove opcije…

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet