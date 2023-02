Napredak u svim aspektima poslovanja za najbržu mobilnu mrežu u Srbiji

A1 Srbija je u 2022. ostvarila uspešan balans u rastu prihoda i korisnika u svim aspektima poslovanja, u veoma konkurentnom okruženju. Zahvaljujući inovativnom pristupu i primeni dobre prakse u odnosima sa korisnicima, ostvaren je ukupan rast prihoda od 13,1% u odnosu na prošlu godinu, a koji iznosi 356,5 miliona evra.

U prethodnoj godini kompanija je dobila najveći broj priznanja u domenu kvaliteta mreže do sada, a već drugu godinu zaredom A1 je mreža u koju prelazi najveći broj korisnika. Čak 42.492 njih odlučilo je da prenese svoj broj iz drugih mreža u A1 Srbija.

Trend pojačanih investicija u mrežnu infrastrukturu nastavljen je i u prethodnoj godini. Zahvaljujući tome, A1 je operator koji je ostvario najveći pomak u unapređenju kvaliteta mreže što je pokazalo i nacionalno merenje RATEL-a, a nezavisna merenja kompanije Ookla®, globalnog lidera u praćenju performansi mobilnih i širokopojasnih mreža, testiranju aplikacija i srodnih tehnologija i tvorca aplikacije Speedtest®, potvrdila su da je i u 2022. A1 najbrža mobilna mreža u Srbiji.

A1 Srbija se među prvim kompanijama opredelila za ulaganje u obnovljive izvore energije, a održivost postavila kao obavezan parametar kvaliteta mreže. Kao prvi operator koji je počeo sa upotrebom solarnih panela, kompanija je do sada postavila blizu 4.500 solarnih panela, obavezujući se da do kraja 2023. dostigne broj od 5.600. Ambiciozni ESG ciljevi postavljeni su na nivou cele A1 Telekom Austrija Grupe do kraja 2030. godine koji se odnose na postizanje karbonske neutralnosti.

U domenu ICT tehnologija, A1 je ojačala poziciju relevantnog partnera u razvoju i podršci poslovnim korisnicima, pre svega u domenu sajber bezbednosti. Među najtraženijim rešenjima još jednom se našao A1 Net Protect. Ovaj dodatak je tokom 2022. zaustavio više od 165 miliona napada, od kojih su najčešći bili malver i fišing napadi.

„Telekomunikaciona industrija godinama je u centru tehnoloških promena i naša je odgovornost da pokrećemo digitalizaciju. Zato ćemo u 2023. nastaviti da investiramo u mrežnu infrastrukturu, pružamo najsavremenije usluge i rešenja, podržavamo razvoj digitalnog okruženja, pre svega u domenu još snažnijeg nastupa na polju ICT tehnologija, kao i zelenim inicijativama koje se tiču smanjenja karbonskog otiska poslovanja i povećanja energetske efikasnosti i očuvanja životne sredine, kojoj želimo posebno da doprinesemo uključivanjem stanovništva širom Srbije“, zaključio je Dejan Turk, generalni direktor A1 Srbija i A1 Slovenija.

