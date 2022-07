NASA bira tri kompanije za razvoj lunarnih nuklearnih sistema

NASA i Ministarstvo energetike je potpisala ugovore sa tri kompanije koje dizajniraju koncepte za dovođenje nuklearne energije na Mesec. Lockheed Martin, Westinghouse i IX dobiće oko 5 miliona dolara za finansiranje dizajna fisionog površinskog elektroenergetskog sistema.

NASA testira sistem fisione energije na površini Meseca

Tri kompanije imaju zadatak da razviju sistem fisione energije klase od 40 kilovata koji može da radi najmanje 10 godina na površini Meseca. NASA se nada da će testirati sistem na Mesecu do kraja ove decenije. Ako se demonstracija pokaže uspešnom, to bi moglo dovesti do toga da nuklearna energija pokreće dugoročne misije na Mesecu i Marsu u okviru programa Artemis.

Prema 12-mesečnim ugovorima, Lockheed Martin će biti partner sa BWXT-om i Creare-om. Westinghouse će se udružiti sa Aerojet Rocketdyne-om, dok će IX raditi sa Maxar-om i Boeing-om na predlogu. Lockheed Martin je bila jedna od tri kompanije koje je Pentagonova agencija za napredne istraživačke projekte odabrala prošle godine za razvoj svemirskih letelica na nuklearni pogon.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet