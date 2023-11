NASA lansira raketu da istraži Supernovu staru 20,000 godina

Sondirajuća raketa sa specijalnim instrumentom za snimanje i spektroskopiju je otišla na kratko putovanje u svemir kako bi pokušala da prikupi što više podataka o ostatku supernove u sazvežđu Labud koji se dugo stvarao. Njegova meta, masivni oblak prašine i gasa poznat kao Labudova petlja ili maglina Veo, stvoren je nakon eksplozivne smrti zvezde pre 20.000 godina – i još uvek se širi.

NASA je lansirala misiju u 23:35 popodne po istočnom vremenu u nedelju 29. oktobra sa raketnog poligona White Sands u Novom Meksiku. Ultraljubičasti spektroskopski eksperiment sa integrisanim poljem, ili INFUSE, posmatraće Labudovu petlju samo nekoliko minuta, hvatajući svetlost u daleko ultraljubičastim talasnim dužinama da bi osvetlio gasove vruće od 90.000-540.000 stepeni Farenhajta. Očekuje se da će leteti do visine od oko 150 milja pre nego što padobranom skoči nazad na Zemlju.

Petlja Labuda nalazi se na udaljenosti od oko 2.600 svetlosnih godina i nastala je kolapsom zvezde za koju se smatra da je 20 puta veća od našeg Sunca. Pošto se posledice događaja još uvek dešavaju, a oblak se trenutno širi brzinom od 930.000 milja na sat, to je dobar kandidat za proučavanje kako supernove utiču na formiranje novih zvezdanih sistema. „Supernove poput one koja je stvorila Labudovu petlju imaju ogroman uticaj na to kako se galaksije formiraju“, rekao je Brajan Fleming, glavni istraživač misije INFUSE.

„INFUSE će posmatrati kako supernova izbacuje energiju u Mlečni put tako što hvata svetlost koja se emituje baš kada se talas eksplozije obruši na džepove hladnog gasa koji lebde oko galaksije“, rekao je Fleming. Kada INFUSE bude ponovo na terenu i njegovi podaci budu prikupljeni, tim planira da ga popravi i na kraju ponovo pokrene.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet