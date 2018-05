NASA lansirala sondu za istraživanje postanka Marsa

NASA je u subotu, 5. maja, lansirala raketu koja bi trebalo da do Marsa odnese InSight Mars sondu, čiji je zadatak da što detaljnije istraži ovu planetu.

Tako se NASA još jednom vraća na Mars, te je iz baze Vandenberg u Kaliforniji lansirana nova sonda čije je puno ime “Mars Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport”, to jest Mars InSight. Raketa koja je ovoga vikenda poletela prema Marsu do njega bi trebalo da stigne 26. novembra, da bi na površinu spustila sondu koji će sleteti na planiranu tačku, nešto severnije od Marsovog ekvatora.

InSight sonda bi u tom trenutku trebalo da započne svoju misiju, te počne sa kopanjem i istraživanjem zemljišta na Marsu, njegovih slojeva, sastava i geodetskih aktivnosti. Cilj istraživanja je izučavanje nastanka kako ove planete, tako i čitavog Solarnog sistema. Sonda ima mogućnost da svoje senzore pošalje do pet metara u dubinu, gde će potom početi sa merenjem temperatura, vibracije, te seizmičkih aktivnosti. Prednost je u tome što su uslovi na Marsu verovatno i danas slični onima od pre više miliona godina, što znači da postoji mogućnost da nisu uništeni svi tragovi koji bi mogle da osvetle postanak čitavog Sunčevog sistema.

Osim ove sonde, raketa u kosmos šalje i dva mala satelita, koji bi trebalo da postanu prvi međuplanetarni “CubeSat” sateliti. Njihova funkcija je da na putu do Marsa komuniciraju sa kontrolom misije, te da prate InSight sondu. Nakon toga InSight će sa Zemljom kontaktirati putem NASA-inog Mars Reconnaissance Orbitera, a sateliti MarCO-A i MarCO-B nastavljaju svoje putovanje u duboki kosmos.

Izvor: The Guardian

