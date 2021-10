NASA predviđa naseobine na drugim nebeskim telima

Stručnjaci iz Jet Propulsion Lab agencije NASA predviđaju da bi čovek mogao da postane biće koje živi u više svetova. To znači da bi naseobine na drugim nebeskim telima mogle da se pojave mnogo pre nego što se prognozira.

Eksperti upozoravaju da Zemlja odavno nije bezbedna za život, a od kada se krajem Drugog svetskog rata pojavilo nuklearno naoružanje. Druga nebeska tela bi mogla da postanu jedini spas, pa se opstanak ljudske vrste sve češće povezuje s dalekim svetovima. Prema novim prognozama prve ljudske ekspedicije bi do Marsa, Asteroidnog pojasa i Jupiterovih i Saturnovih meseca mogla da stignu ranije nego što se predviđa. Do kraja 23. veka čovek bi mogao da stigne do kraja našeg solarnog sistema, da bi u 24. počeo da prodire u druge zvezdane sisteme. Nova naučna studija razvija zanimljive teorije o tome zašto je neophodno da čovečanstvo pronađe „kuću daleko od kuće“, te ističe da bi bez putovanja u duboki svemir čovek mogao zauvek da nestane.

Akcije preživljavanja u kosmosu uključuju kolonizaciju, a jasno je da kroz istoriju nije bilo pozitivnih iskustava u osvajanju novih teritorija. Ljudska bića su na matičnoj planeti izmislila nuklearno oružje, izazvala klimatske promene, a uništavanje šuma utiče na to da nam iz divljine prete do sada nepoznati virusi. Svaka od ovih opasnosti bi mogla da znači konačan kraj, pa je logično da bi trebalo da se pozabavimo ovdašnjim problemima pre nego što krenemo na Mars.

Ipak, na ovom svetu jedva da je šta logično, pa ne čudi da mnogi rešenje vide u potpunoj evakuaciji. Naučna fantastika bi tako mogla da postane stvarnost, možda ne sutra, ali za dvesta godina. U agenciji NASA predviđaju da bi do Marsa moglo da se stigne oko 2038. godine, do Asteroidnog pojasa 2064, a do Proksime Kentauri do 2254. godine. U pitanju je daleka budućnost, pa nam ostaje da se nadamo da će čovečanstvo do tada prevazići želju za samouništenjem.

Izvor: Futurism

