NASA se nakon trideset godina vraća na Veneru

NASA je pre nekoliko dana objavila da sprema dve misije čiji je cilj Venera, a radi se o programu u okviru kojeg se agencija vraća na planetu koju je zapostavila u poslednjih trideset godina.

Cilj misija koje su ponele imena DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) i VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) jeste da proniknu u promene kroz koje je planeta prošla, te odgonetnu zbog čega je vrelija od Zemlje. Tako je planeta, na koju se nekoliko decenija nije obraćala pažnja, ponovo u fokusu.

Misija DAVINCI+ uključuje letelicu koja će biti zadužena za ispitivanje atmosfere, budući da se prošle godine došlo do nekih novih saznanja kada je sastav u pitanju. Letelica će pored toga napraviti i prve fotografije takozvanih „Venerinih kontinenata (tesserae )”, koji prema ekspertima iz NASA-e podsećaju na one koji mogu da se vide na Zemlji. Misija VERITAS će sa druge strane pokušati da mapira površinu planete, a baviće se i njenom geološkom istorijom.

Agencija NASA je poslednjih godina razvijala nove tehnologije, koje bi mogle da omoguće da se odgonetne kako je planeta koja po mnogo čemu podseća na Zemlju postala „pakao“.

Izvor: Futurism

