Nastavljena je BIZIT 2021 konferencija “Bitka za korisnike”

U toku je konferencija BIZIT koja se održava u Beogradu u Klubu poslanika u hibridnom formatu – uživo i online. Nakon inicijalnog segmenta, usledila je serija predavanja posvećenih prevashodno data centrima i IT infrastrukturi.

Thanassis Tsikogias, Data Center Solutions Architect, for Greece, Cyprus, Malta u kompaniji Schneider Electric, je govorio o inovacijama u domenu UPS rešenja, naglašavajući važnost kontinualnog napajanja električnom energijom, što je apsolutno neophodan uslov da se obezbedi pouzdan rad bilo kakve IT infrastrukture.

“UPS je deo električne arhitekture koji se bira sa ciljem da odgovori potrebama projekta. Nudi se u tri generalne vrste konfiguracija: monolitni UPS, gde je svaki UPS modul koji može biti paralelizovan, interno reduntantan UPS gde je svaki UPS opremljen sa nekoliko napajanja za potrebe povećanja kapaciteta ili obezbeđivanja redundanse i horizontalno modularan UPS za koji važi nešto slično,” naglasio je, nakon čega je bilo reči o Galaxy V i VX UPS serijama uređaja kompanije Schneider Electric, njihovim karakteristikama i mogućnostima.

Nataša Kovačević, zamenica generalnog direktora kompanije Konvereks, je održala prezentaciju pod nazivom “Bitka za IT korisnike kroz usluge”. Govorila je o hibridnim i konvencionalnim rešenjima besprekidnog napajanja u data centrima. Hibridna rešenja se napajaju sa mreže/ agregata, a na svojim izlazima imaju AC i DC sabirnice, tj. napajaju jednosmerne i naizmenične potrošače.

“Ovakva rešenja su jednako pouzdana kao konvencionalna, ali su efikasnija. Izbegavaju se AC/ DC konverzije, s obzirom da se većina IT potrošača napaja jednosmernom strujom,” naglasila je, predstavljajući glavne osobine hibridnih sistema tokom čitavog njihovog veka eksploatacije – od puštanja u rad, korišćenja i testiranja do budućih proširenja.

“Rekonstruisati data centar ili graditi nov?” bila je tema predavanja koje je održao Miloš Stojković, Data Centre Design and Consulting iz kompanije ENEL PS. Tema i pitanja koja zahtevaju analizu su izuzetno kompleksna, te je Miloš na studiji slučaja DDC EPS-a u Beogradu pokazao šta je tu sve urađeno i proveo publiku kroz proces koji je izveden na primeru ovog data centra.

“U novije vreme je vlasnicima data centara sve bitnija potrošnja energije. Računi su ogromni, data centri rade neprekidno, 24/7 tokom čitave godine i zahteva se da budu apsolutno pouzdani i dostupni. Na sve to, imamo situaciju da starijim UPS-evima pada efikasnost sa godinama upotrebe čak i do 10% kod starije generacije, odnosno 4-5% kod novije generacije. Koristili smo Symmetra uređaje kompanije Schneider Electric, kao i njihove inrow sisteme hlađenja. Uveden je i dizel agregat,” pokazao je Miloš Stojković publici BIZIT-a, ilustrujući izgled opreme, prostora, kablova i druge opreme pre i nakon rekonstrukcije, uz precizan opis radova.

Ivan Mladenović, Channel Manager kompanije Check Point je govorio o temi “Cyber bezbednost hibridnih data centara”. Publici je objasnio pet generacija izazova, odnosno pet generacija velikih sajber-pretnji, od famoznih virusnih napada devedesetih godina, sve do najnovijih izazova koji podrazumevaju multivektorske napade, što stvara potrebu za adekvatnom zaštitom.

“Svi ovi izazovi čine zaštitu modernih data centara izuzetno kompleksnom. Zahteva se savremen pristup, sa obezbeđivanjem performansi i skalabilnosti bez dodavanja kompleksnosti. Check Point Infinity je upravo takvo rešenje. Naša rešenja omogućavaju jednostavnu administraciju i automatizaciju, gde je naš cilj bio da što manje opterećujemo korisnike, te sistem u što većoj meri sam prepoznaje šta treba da uradi i na kraju samo obavesti korisnika šta se desilo. Sajberbezbednost je problem svih nas, bez obzira imate li data centre, serverske sobe, ili ste običan korisnik, jer su u krajnjoj liniji potencijalnom riziku izloženi upravo njihovi podaci. Bavimo se prevencijom, da bismo izbegli ogromnih problema sa posledicama.”

Boško Anđelković, vođa Connectivity/DC tima u kompaniji Logo je govorio o borbi kompanije za pridobijanje korisnika, kao i nekim lošim navikama i rešenjima u data centrima. Kompanija Logo ima preko 50 inženjera specijalizovanih za instalaciju u oblasti telekomunikacija i energetike, preko 60 tehničara i šefova gradilišta, i njihova rešenja pokrivaju proizvodnju optičkih kablova, objekte infrastrukture, data centre i rezervne izvore napajanja, mrežne, komunikacione i elektroenergetske sisteme, osvetljenja, sisteme za automatizaciju…

“Korisnici nas pitaju šta će im server soba, data centar, koliko to košta, može li jeftinije, mora li takva klima ili šta će im UPS…Nudimo brojna rešenja koja su odgovor na probleme i izazove, uključujući Huber+Suhner kablove i opremu, Vertiv napajanja i Bosch centralne sisteme za nadzor vitalnih parametara. Državna uprava, telekomunikacije, finsnsijski i industrijski sektor, to su sve naši potencijalni klijenti i korisnici.”

Dejan Dokmanović, izvršni direktor regionalne kancelarije kompanije Rittal je govorio o portfoliju te kompanije, kao i njenim rešenjima, uključujući i kompletnu infrastrukturu za data centre. Njegovo predavanje se posebno fokusiralo na Edge data centre, koji su trenutno veoma aktuelni i predstavljaju glavni trend u savremenoj eri gde se javlja ogromna potreba za proračunavanjima i obradama podataka “na obodima mreže”.

“Edge computing je osnova za kompletan IoT ekosistem. Internet stvari ne može da funkcioniše bez ogromne količine proračunavanja od strane tih hiljada i miliona uređaja pre nego što se podaci uopšte pošalju u data centre. Decentralizacija i nova rešenja će omogućiti pametne gradove i pametne uprave, pametnu industriju i pametne fabrike. Rittal nudi brojna rešenja za Industriju 4.0, skalabilne, modularne data centre dizajnirane za Edge eru.”

Nemanja Pejić, Systems Engineer u kompaniji Veeam je održao predavanje na temu “Veeam backup for Modern Workloads”. Ono je bilo fokusirano na bekap rešenja za cloud okruženje koja su dostupna: Veeam Backup for AWS v3, Veeam Backup for Microsoft Azure v2 i Veeam Backup for Google Cloud Platform v1.

“Prenosivost podataka, unificirani i jasni menadžment, centralizovano upravljanje, sve to se nudi kroz jednu platformu koja je pokrivena sistemom univerzalnog licenciranja. Kompatibilna je sa svim modernim standardima i najvažnijim provajderima usluga,” istakao je Nemanja Pejić. Nakon toga je održana demonstracija funkcionisanja Veeam Backup for Microsoft Office 365 v5.

