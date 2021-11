3D štampa: Novi mostovi spajaju ljude

Ni mostovi nisu što su nekad bili. Dokaz je i Striatus – štampani most koji je nastao u saradnji Zaha Hadid Architects i ETH Zurich.

Novi most se nalazi u Veneciji, a podseća na nešto što je napravljeno od Lego kockica. Sklopljen je od 53 šuplja bloka – svaki ima 500 slojeva betonske mase, a ceo most meri 16 metara u dužinu. U pitanju je pešački most, tako da preko njega ne prelaze teška vozila, ali se ipak radi o zanimljivoj novini koja ukazuje na potencijalnu budućnost gradnje.

Striatus je sastavljen bez maltera, tako da se drži zahvaljujući pritisku i gravitaciji. Za štampanje blokova je bilo potrebno svega 84 sata, a most je i neka vrsta počasti starim načinima gradnje.

