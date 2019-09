NATO: Cyber napad na jednu članicu je napad na sve nas

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kaže da bi svih 29 zemalja članica reagovalo ukoliko bi se dogodio ozbiljan cyber napad na jednu od njih. „Potreban je samo jedan klik kako bi se cyber virus poslao širom sveta, a za njegovo zaustavljanje potreban je globalni napor – u čemu NATO odrađuje svoj deo posla“, kaže Stoltenberg.

Pišući kolumnu u britanskom Prospect Magazine, rekao je da će takav incident pokrenuti „kolektivnu obavezu odbrane“, poznatu kao Član 5 Vašingtonskog ugovora koji govori o tome da se napad na jednu članicu smatra napadom na sve njih. Isto tako ovaj član povlači i obvezu kolektivne odbrane na isti način, bila ona potrebna u cyber domenu, u vazduhu, na moru ili kopnu. Član 5 nije pokrenut od terorističkih napada 11. septembra na SAD 2001. godine. Članice NATO-a uključuju SAD, Kanadu i mnoge evropske zemlje.

„Mi smo cyber-prostoru odredili domen u kom će NATO delovati i braniti se podjednako efikasno kao i u vazduhu, na kopnu i u moru“, napisao je u svom članku.

