Naučnici su poslali solarnu energiju iz svemira nazad na Zemlju

Kalifornijski institut za tehnologiju (Caltech) kaže da je po prvi put uspešno prenosio solarnu energiju bežično iz svemira nazad na Zemlju.

Tim je nedavno završio svoj prvi veliki test nakon lansiranja prototipa svemirske solarne energije u orbitu ranije ove godine.

Caltech-ov projekat Space Solar Power je lansirao svemirski demonstrator solarne energije (SSPD-1 – Space Solar Power Demonstrator) u orbitu sa ciljem prikupljanja solarne energije iz svemira, a zatim prenosa nazad nama Zemljanima. Ove nedelje je uspešno završio svoj prvi eksperiment prenosa snage, koristeći prototip mikrotalasnog niza za eksperiment sa niskom orbitom (MAPLE – Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment) na SSPD-1. Ako to zvuči fantastično, to je zato što jeste tako. MAPLE je uhvatio solarnu energiju u svemiru i spustio je na prijemnik u Caltechovom kampusu u Pasadeni. Grupa je za taj posao opremila veliki prijemnik na krovu svoje inženjerske laboratorije Gordan i Beti Mur.

„Kroz eksperimente koje smo do sada vodili, dobili smo potvrdu da MAPLE može uspešno da prenosi snagu do prijemnika u svemiru. Takođe smo bili u mogućnosti da programiramo niz da usmeri svoju energiju ka Zemlji, što smo otkrili ovde u Caltech-u. Mi smo ga, naravno, testirali na Zemlji, ali sada znamo da može da preživi put u svemir i da tamo radi“, rekao je vođa tima Ali Hadžimiri.

Prema Caltech-u, ceo sistem je izgrađen korišćenjem jeftinih silikonskih tehnologija, a ogroman niz fleksibilnih, laganih mikrotalasnih predajnika snage je uradio ostalo. Ti predajnici mogu prenositi energiju na druge željene lokacije, sve dok postoji prijemnik spreman da je uhvati.

Još je rano u ovim testovima, ali implikacije su ogromne. Kao prvo, sunce ima neograničenu solarnu energiju sve dok je možete uhvatiti i distribuirati. I drugo, zamislite da možete da crpite struju iz svemira, a zatim je šaljete u udaljene regione koji inače ne bi imali odgovarajuću infrastrukturu ili tokom prirodnih katastrofa. Ili čak automobil na solarni pogon.

To je mali korak za svemirsku solarnu energiju, ali važan.



Izvor: Reviewgeek

