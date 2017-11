Naučnici upozoravaju – svetlosno zagađenje se povećava

Najnovija studija objavljena u časopisu Science Advances, pokazuje da je u periodu od 2012. do 2016. godine u većini zemalja sveta osvetljenost kao rezultat veštačke rasvete porasla za 2,2% godišnje, što dovodi do svetlosnog zagađenja. Naučnici koji su izveli zaključak iz satelitskih merenja smatraju da je ovo posledica sve veće primene LED rasvete koja štedi električnu energiju, pa je ljudi koriste neumereno i više nego što je potrebno. Uz nekoliko izuzetaka, do povećanja korišćenja veštačkog osvetljenja došlo je najviše u Južnoj Americi, Africi i Aziji. Smanjenje je zabeleženo tek u nekoliko ratom zahvaćenih država poput Sirije i Jemena, a stanje je nepromenjeno u SAD-u, Italiji, Holandiji i Španiji, zemljama gde se, očigledno, LED rasveta postavlja racionalno i planirano.

U poslednjih nekoliko godina LED rasveta je veoma popularna, od primene u kući, industriji, pa sve do javne rasvete i raznih drugih komercijalnih primena. Glavni razlog za primenu LED tehnologije umesto klasične rasvete jeste ušteda na potrošnji električne energije, a jedan od dodatnih pogodnosti korišćenja ovog tipa osvetljenja na otvorenom prostoru navodilo se i smanjenje svetlosnog zagađenja, pojave koja negativno utiče na biljni i životinjski svet. Svetlosno zagađenje nastaje odbljeskom svetlosti od podloge ili direktnim isijavanjem svetlećih tela prema nebu. Ta pojava remeti normalni dnevni ciklus kod biljaka i životinja, ali i ljudi, te dodatno onemogućava efekt “tamnog neba”, pa se u gradovima vrlo retko može videti zvezdano nebo. LED rasveta trebalo je, budući da se njen svetlosni snop može usmeriti samo gde je potrebno, da eliminiše neželjena dejstva rasipanja svetla.

Naučnici ne vide da bi se ovaj trend u dogledno vreme mogao preokrenuti, te da će i u narednim godinama prekomerno osvetljavanje remetiti prirodni ciklus dana i noći, kako kod flore i faune tako i kod ljudi čiji je bioritam takođe podložan negativnom uticaju svetlosti.

