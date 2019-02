NBA dresovi postaju pametni

Sportski dresovi su dobar način da reklamirate tim i igrača kog podržavate. Međutim, u nekim situacijama možda ne želite da nosite dres omiljenog tima, kada na primer uđete u sportski bar u kom sve vrvi od suparničkog tima, ili kada vaš tim jednostavno izgubi i osećate se pomalo razočarano. Međutim, nedavno je na All-Star Technology Summit-u, Komesar NBA lige, Adam Silver, predstavio pametni NBA dresa koji bi korisnicima omogućio da promene tim i ime na dresu u hodu.

Silver ne ulazi u detalje o tome kako će tačno ovaj dres funkcionisati, ali sudeći po onome što vidimo, kontroliše ga aplikacija za pametne telefone. Ukoliko bi morali da pogađamo, verovatno postoji neka vrsta fleksibilnog ekrana ugrađenog u dres koji omogućava korisniku da promeni ono što se prikazuje pomoću prateće aplikacije za pametne telefone. Međutim, za sada se čini da je malo ograničenih mogućnosti, gde će korisnici moći da promene samo ime i broj na dresu, tako da još uvek ne može da se promeni boja samog dresa kako bi odgovarala bojama tima.

