Nedeljni pregled kriptovaluta – treća nedelja avgusta 2018.

Juče je vrednost kripto-tržišta blago opala za 2 milijarde dolara, sa 215 milijardi na 213 milijardi dolara, s obzirom da su cene bitcoina i ethereuma pokazale stabilnost. Većina glavnih kriptovaluta, uključujući Bitcoin Cash, Ripple, EOS i Ethereum, zabeležile su dosta dobitaka u rasponu od jednog do pet procenata. Tokeni, uključujući VeChain, Ontology i DigixDAO, koji su 18. avgusta pali za više od 20% u odnosu na Bitcoin i američki dolar, oporavili su se relativno brzo i beležili 15% dobitka kako bi prevazišli gubitke od prekjuče. Ranije prošle sedmice, 17. augusta, VeChain, Ontology, DigixDAO, Nano, 0x, BAT i drugi tokeni zabeležili su neke od svojih najboljih rezultata u odnosu na bitcoin. VeChain i Ontology u pojedinačnim porastima skočilii su za preko 70% u odnosu na američki dolar, i zabeležili su 30 do 60% dobitaka u odnosu na bitcoin i ethereum. Međutim, 18. avgusta, cene tokena su pale, verovatno zbog preopterećenja investitora u malim korektivnim kretanjima, koji je vodio cenu bitcoina sa 5.850 dolara na 6.400 dolara. Trgovac kriptovaluta i analitičar za trgovanje sa deviznim tržištem, Alex Kruger, sugerisao je da su investitori prevazišli svoje mogućnosti tokom kratkoročnog oporavka koji je bio pokrenut zbog jakih uslova prodaje koje je demonstriralo kripto-tržište.

Naglasio je da je korektivni oporavak bitcoina u velikoj meri bio dobar za tržište, jer je obezbedio prostor za “disanje” drugim velikim kriptovalutama i tokenima, a uspešan prodor bitcoina iznad nivoa od 6.000 dolara nije obeležio početak odgovarajućeg oporavka. “BTC je odbijen na 6.600 dolara, a čitav kripto-univerzum pao je kao kula od karata (-10%/20% juče ujutru). Jaka odbrana od masovnog nivoa prodaje ne ukazuje na to da je započeo nov oporavak”, rekao je Kruger. U prethodnim padovima na donji kraj od 6.000 dolara, bitcoin se uspešno vratio nazad, na kraju testirajući 10.000 dolara. Bitcoin je u proteklih osam meseci probio barijeru od 6.000 dolara tri puta, ali je istovremeno testirao ključni nivo otpora od 10.000 dolara. Nekoliko analitičara je pretpostavilo da će mali korektivni oporavak bitcoina i ostatka tržišta moći da dovede dominantnu kriptovalutu da testira nivo otpora do 9.000 dolara u bliskoj budućnosti, inicirajući snažan kratkoročni oporavak. Međutim, važno je na tržištu da tokeni, pa čak i velike kriptovalute, ne zabeleže apsurdno masivne skokove poput VeChainovog 80% dobitka u odnosu na američki dolar 17. avgusta, jer bez stabilnosti i ograničene volatilnosti, mogao bi da se ponovo formira manji balon koji bi potencijalno mogao da spreči cenu bitcoina od testiranja glavnih nivoa otpora u narednim mesecima, piše CCN. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 13. avgusta sa 6.365,9 dolara, u utorak je dao lažnu nadu i otvorio vrednošću od 6.460 dolara. Već u sredu zabeležen je pad i bitcoin je otvorio berzu sa 6.089,9 dolara, dok se u četvrtak povratio koliko toliko i otvorio vrednošću od 6.440 dolara. U petak je otvorio vrednošću od 6.421,9 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 6.377 dolara.

Ranije prošle nedelje, cena ethereuma pala je ispod 300 dolara po prvi put od novembra 2017. godine. ETH je na kraju pao čak i na 249 dolara pre nego što se povukao na vrednost od 287 dolara juče uveče. Suosnivač Ethereuma, Joseph Lubin, rekao je da ne vidi skorašnji pad cena kriptovaluta kao ograničenje rasta na tržištu. U nedavnom intervjuu sa Bloombergom, Lubin je rekao da kolaps cena nije nov razvoj jer je oduvek bio prisutan u “blokchain ekosistemu od 2009. kada je bitcoin izmišljen”. Dalje je napomenuo da će, uprkos padu cena, pod nadzorom, cenovni mehurići izgledati kao “male izbočine na grafikonu”, jer je “rast bio eksponencijalan”. Lubin, koji je napustio Ethereum da bi pokrenuo ConsenSys, organizaciju koja pomaže startapima na ethereum mreži, izjavio je da je svaki balon dovodio do “ogromnog povećanja aktivnosti”, koji je pomogao razvoju aktivnosti nagore od skokova u cenama iz decembra prošle godine. Za Lubina, mehurići su deo ekosistema koji ima pozitivne i negativne strane. Svaki od mehurića koji su se dogodili na tržištu doveli su više “pažnje u naš ekosistem”, objasnio je on. Mehurić je skrenuo pažnju na industriju i privukao je preduzetnike, programere, investicije i izgledala da je “izgradio osnovnu infrastrukturu” i stvorio više vrednosti. Međutim, konstantna volatilnost kod cena kriptovaluta pripisana je “tipovima trgovaca”, ali Lubin insistira na tome da skorašnji pad cene neće usporiti usvajanje ili razvoj osnovne infrastrukture za ekosistem, piše CCN. Pogled na cenu ethereum-a tokom prošle sedmice ukazuje na to da je valuta počela sa 327,10 dolara, a u utorak je otvorila vrednošću od 319,98 dolara. Ethereum je, do kraja nedelje dosta pao pa je u sredu otvorio sa 272,47 dolara. U četvrtak je zabeležio blagi rast i otvorio je sa 285,86 dolara, da bi u petak nastavio i otvorio berzu sa 292,42 dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 294,88 dolara.

Podelite s prijateljima

Tweet