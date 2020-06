Nemačka će imati električne punjače na svakoj pumpi

Nemačka je u okviru stimulus plana od 130 milijardi evra, rešila da na svakoj pumpi instalira punjače za električne automobile. U ovom paketu uključene su i stimulacije za kupovinu električnih vozila, kao i dodatne takse za velike zagađivače.

Prema Motor Transit Authority agenciji, od 168.148 vozila koja su registrovana u maju u ovoj državi, samo 3,3 procenta je bilo električno. Pre godinu dana, taj broj je bio manji od dva procenta. Iako je ovo vidljivo povećanje, eksperti smatraju da je nedovoljno, a kao glavni razlog navode nedovoljna rasprostranjenost javnih punjača za električna vozila. Postavljanjem punjača na svakoj pumpi, rešiće se taj problem i obezbediće se osnovni preduslov za bržu ekspanziju električnih vozila.

Ove mere sprovedene su u skladu sa strateškim ciljevima Nemačke. Angela Merkel, nemačka kancelarka, postavila je cilj da se u ovoj državi do 2030. godine na ulicama nađe milion električnih vozila. Međutim, brojke ukazuju da će u trenutnoj situaciji to biti teško ostvarivo. Naime, 1965. godine Nemačka je imala oko 40.000 pumpi, a danas ih ima oko 15.000. Da bi se na ulicama našlo milion električnih vozila, predviđa se da je potrebno oko 70.000 javnih električnih brzih punjača, što znači da bi svaka pumpa morala da ima bar pet punjača. To zahteva i veliki prostor, što neće biti problem na velikim pumpama, ali je na manjim definitivno teško izvodljivo.

Izvor: Engadget

